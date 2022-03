Exjefe del Estado Mayor de la Defensa fue sancionado con arresto a rigor por haber usado un camión militar para realizar una mudanza de Piriápolis a Aiguá

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gustavo Fajardo, fue sancionado con cinco días de arresto a rigor por parte del ministro de Defensa Nacional, Javier García, por usar un camión militar del Batallón de Ingenieros N° 4, y soldados para realizar una mudanza particular.

Según informó en la víspera el portal de Subrayado, García se amparó en la Ley Orgánica Militar para disponer la sanción a Fajardo. El artículo 87 de la citada ley, establece entre las prohibiciones e incompatibilidades, que el personal militar en actividad no puede “utilizar personal a su cargo o los bienes de la Administración, para su beneficio propio o de terceros”, según el literal M de la norma.

Según lo informado en el citado portal, el jefe del Estado Mayor de la Defensa no sólo utilizó un camión militar sino que también trabajó personal del Ejército para trasladar pertenencias desde una casa en Piriápolis a una chacra que está en construcción en Aiguá, según los mensajes que circularon en la interna militar en las redes sociales.

Viralizado

La viralización de esos mensajes con fotos de la mudanza, apuntaron contra Fajardo, y el general presentó una denuncia ante la Fiscalía para conocer la identidad de los que generaron esos mensajes.

En diálogo con Subrayado, Fajardo reconoció que hizo la mudanza en un camión militar lo que a su juicio no es incorrecto, y que pagó la nafta para el traslado. Luego de este escándalo en la interna militar, el general pidió pase a retiro, pero aclaró que no fue por este episodio sino por diferencias con García.

El ministro de Defensa admitió discrepancias con el jefe del Estado Mayor de la Defensa y rechazó el uso de los bienes del Ejército para realizar la mudanza.

En unos días, el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro García deberán resolver quién será el relevo de Fajardo.

Fuente: Subrayado