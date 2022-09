Expo Prado: algunos de los mejores animales del país están en Maldonado

La exposición ganadera más importante del país, la Expo Prado, culminó con éxito tras 10 días de actividades, una afluencia de público importante (cerca de 400 mil personas en total) y con un clima que acompañó. En las pistas de la Rural del Prado se lucieron cientos de animales de diferentes especies y razas, y de cabañas de todo el país, pero varios de los Grandes Campeones llegaron desde tierras fernandinas, como fue el caso de la raza Criolla, la Texel o la Ille de France, entre otros.

Una Criolla y Álvaro Delgado

En el gran campeonato de los equinos Criollos, la Gran Campeona de la raza fue presentada con el box 687 por la cabaña Septiembre, de Breen Belt SA, que se ubica en Maldonado. El jurado brasilero destacó su buen andar.

Este ejemplar fue coronado primero como Campeona Yegua Menor, y luego como Gran Campeona. Se lució en la pista y cumplió con creces las expectativas de los cabañeros, que tenían mucha fe en ella. Esta Gran Campeona protagonizó un momento anecdótico junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien luego de colocarle la cocarda manejó las riendas y dijo cerca de varios fotógrafos: “Esta me la llevo yo”, causando varias risas.

Conejito, un Texel del hipódromo

En la pista de los ovinos Texel, las cabañas El Esfuerzo (ubicada cercano al barrio Hipódromo) y El Aljibe (de Garzón) se lucieron con un carnero llamado “Conejito”, que se llevó el premio al Gran Campeón pedigrí. En la tercera participación de El Esfuerzo en la Expo Prado, ganar este premio fue una gran satisfacción, comentaron los cabañeros Gonzalo Gómez y María Casas. El animal desde pequeño mostró muy buenas características y por eso fue elegido.

El carnero nació en la cabaña y ya tiene varios hijos, uno de ellos también participó de la Expo Prado y ganó el premio al Tercer Mejor Macho pedigrí.

Conejito lleva ese nombre por la forma de sus orejas, que son muy particulares.

Campeones en las pistas y en los datos

La cabaña La Fernandina, de ovinos Ille de France, festejó a lo grande en el ruedo, no solo porque repitió el premio al Gran Campeón pedigrí de la muestra por segundo año, sino también porque ganó con la Gran Campeona pedigrí, el Reservado Campeón pedigrí y el Reservado Campeón MO. Esta cabaña cría Ille de France desde el año 2000 en Maldonado y esta no es la primera vez que participa de la muestra ganadera.

El gran campeonato pedigrí lo ganaron con un carnero que está en la cabaña como padre. En el caso de la hembra fue con una oveja que se destacó por la cantidad de carne y lana, y por su buena conformación.

Además, la cabaña de Virginia San Martín y Fernando Coronel, ubicada en la sierra de Las Cañas, no solo se llevó el premio a la Gran Campeona PO de la raza, también fue reconocida por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) como la cabaña con mejor DEP en carne de la generación 2021(imagen). Las DEP son las Diferencias Esperadas en la Progenie, una estimación del mérito genético que tendrán los animales, y también el principal insumo de las Evaluaciones Genéticas Poblacionales, conocidas como EGP.

El departamento representado en los Árabes

Como ya es habitual, cabañeros del departamento se lucieron en las pistas de la raza esquina Árabes. El Gran Campeón y Campeón Junior fue un caballo llamado ALK Electric, presentado por Al Kaiser Stud, un haras ubicado en la zona de la Laguna del Sauce. El caballo, hijo de ejemplares de la cabaña, se lució en la calificación y el jurado lo destacó.

Por otro lado, el equipo de Las Rosas SRL, cabaña de Florida creada por Laetitia D´arenberg, se llevó los mejores premios de la raza y en el caso de las hembras, ya que presentó a una potranca que no solo se coronó como la Gran Campeona de la raza, sino también como la Campeona Suprema.