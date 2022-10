Extenso cronograma de actividades por los festejos del Día de Maldonado

El 19 de octubre fue declarado por la Junta Departamental (Decreto Nro. 3792) y por el Parlamento Nacional (Ley Nro. 17.908) como el “Día de Maldonado” a partir de una iniciativa, en el año 2004, del entonces edil Eduardo Elinger, para que los maldonadenses tuvieran su “día departamental” para festejar y, a la vez, consolidar su identidad. Fue así que, basándose en un informe elaborado en conjunto por la Prof. María Díaz de Guerra, el Dr. Mario Scasso y el Dr. Fernando Cairo, se escogió el 19 de octubre de cada año como fecha para celebrar el “Día del Departamento de Maldonado”.

La fecha de referencia – del año 1594 – es la primera noticia que hasta ahora se tiene de la denominación “Maldonado” a esta región. Se trata de la noticia documentada más antigua que se conoce en la que se menciona por primera vez “Maldonado” y se encuentra contenida en una Real Orden del Rey Felipe II. Por la misma, el Rey, sugirió al Gobernador de Paraguay don Fernando de Zárate poblar la isla de Maldonado (actualmente Gorriti). Este nombre se extendió a la costa firme y a todo el territorio adyacente. Dicha orden, dada en San Lorenzo el 19 de octubre de 1594, estableció la conveniencia de formar un pueblo en la isla para evitar la pérdida de navíos y ataque de los indígenas, impulsando al Gobernando a que hiciera un relevamiento en la zona. Se trata del antecedente más antiguo de la fundación de un poblado en Maldonado. Lamentablemente, ni Fernando de Zárate, ni su sucesor en la gobernación don Juan Ramírez de Velazco, dieron cumplimiento a la real orden, hasta que en 1600, llegado a Buenos Aires don Diego Rodríguez Valdés de la Banda, resolvió estudiar el asunto con la seriedad del caso. Fue así que envió una carabela armada con fines de exploración, cuyos resultados satisfactorios fueron expuestos detalladamente al soberano, que para entonces lo era Felipe III por la muerte de su padre.

La carabela “Sanvento”, al mando del piloto Antonio Fernández Camiña, partió de Buenos Aires el 12 de marzo de 1600 y, a pesar de una recia borrasca, fondeó frente a la isla de Maldonado dos días después. La relación elevada al Gobernador por los expedicionarios se extendió en detalles acerca de la isla. Sus medidas aproximadas, arboledas, plantas medicinales, facilidades de abundante pesca y materiales propios para levantar fortalezas. También daban cuenta del hallazgo de una cruz, bajo uno de cuyos brazos fue encontrada una carga de mosquete con una cédula adentro “escrita en flamenco”. También encontraron una piedra grabada con las armas de Portugal. Como se puede apreciar la hoy isla Gorriti fue visitada desde los primeros años de la conquista por tripulaciones de diferenes nacionalidades. También en esa oportunidad se levantó el primer plano de la bahía de Maldonado.

Por qué Maldonado

La Real Orden del 19 de octubre de 1594 recogió el toponímico “Maldonado”, que ya era utilizado para identificar a la región. Según se cree dicho nombre procedía de unos de los tripulantes de la expedición de Gaboto, de nombre Francisco Maldonado, que se quedó en el Río de la Plata en 1527 y no emprendió el regreso a España con el resto de la tripulación.

Queda claro además que la referida denominación se refería a toda la zona y no exclusivamente a la ciudad de Maldonado, que recién se fundó en 1755. Durante el siglo XVII y siguientes se generalizó el uso del topónimo a la región. En 1816 el gobierno artiguista aprobó la división de los primeros seis departamentos con que contó la Provincia Oriental; denominación que era de uso corriente, popular y oficial a la vez.

La fecha del 19 de octubre se eligió además porque el nombre “Maldonado” es común a todos los habitantes del departamento y la fecha de referencia no está vinculada en exclusividad a ninguna de las localidades en particular.

Maldonado

Centro de Documentación Histórica Departamental

Biblioteca Elías Devincenzi

Casa de la Cultura, Rafael Pérez del Puerto y Sarandí.

11 horas Homenaje a la Prof. María Díaz de Guerra.

Teatro Casa de la Cultura – Foyer “María Emma Núñez

Rafael Pérez del Puerto y Román Guerra.

11.30 horas Inauguración de la Muestra de Medallas alusivas a Maldonado. Colección perteneciente al señor Andrés De León, director del Área de Patrimonio de la Dirección General de Cultura.

Centro Cultural Maldonado Nuevo

Agapito Parabera y Bartolomé Howel.

14 horas Clausura del Certamen del Saber.

Cuartel de Dragones

Rafael Pérez del Puerto esq. 18 de Julio.

17 horas En Sala España: Mesa redonda ¿Por qué el nombre Maldonado?. Exponen: Andrés De León, Dr. Mario Scasso y Dr. Marcelo De León. Modera: Dr. Fernando Cairo.

18.30 horas En Sala España: Actuación del Coro de Maldonado.

Desde las 19.30 horas Espectáculos artísticos: Viejo Molino y Gardeleando. Fogones con guitarreada, servicio de gastronomía criolla y feria de artesanos.

Pan de Azúcar

Casa de la Cultura

Juan Antonio Lavalleja y Leonardo Olivera.

De 8 a 17.45 horas Exposición de libros de Maldonado pertenecientes al acervo de la biblioteca “Ricardo Leonel Figueredo”.

Piriápolis

Casa de la Cultura Circunvalación Artigas y calle Héctor Barrios.

18 horas Diálogo con el alcalde y concejales de la ciudad; expondrán sobre la conmemoración. Charla sobre la historia de Maldonado a cargo del Prof. Pablo Reborido. Cierre musical.

Punta del Este

Yacht Club Punta del Este

2 de Febrero y Rambla Gral. Artigas.

Sesión del Concejo del Municipio de Punta del Este.

En la oportunidad se rendirá homenaje al primer Comodoro Perpetuo, Dr. Niceto Santiago Lóizaga Lanza. Destacado entre sus varias actividades en el departamento, por su labor como médico, asistiendo gratuitamente a faeneros, pescadores y a sus familias, durante los meses de verano.

San Carlos

Casa de la Cultura 18 de Julio N.º 820.

De 10 a 12 horas Muestra interactiva. Clase abierta de dibujo y pintura, a cargo de los profesores Sylvina Núñez (para niños) y Lita Deus (para adultos).

Aiguá

Bar “La Picada” Avda. 25 de Agosto esq. 18 de Julio.

Sábado 15 de octubre 19.30 horas

Taller de tango con Anacarla Fernández Graña.

20.30 horas Milonga Medicalizada por Dj Rodrigo De León. Servicio de cantina y picadas. Servicio gratuito de bus ida y vuelta desde Junta Departamental de Maldonado (salida 17 horas puntual). desde Policlínica de Los Talas (salida 19.30 horas puntual).

La agenda del Municipio

Hora 11: izado de la bandera de Maldonado en la Sede del Municipio.

Hora 14: la Final del Certamen del Saber en el Centro Cultural Maldonado Nuevo.

Desde las 19 y hasta las 23 horas: celebración en el Cuartel de Dragones con fogones, gastronomía, espectáculos folclóricos y la participación de la Sociedad Nativista “La Campana” organizado por emprendedores de Mercado Central y la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado.