El gobierno habilitó en las últimas horas el denominado registro de migrantes o solicitantes de refugio sin cédula de identidad para plan de vacunación Covid 19.

La inscripción en el citado registro constituye el trámite que requiere realizar toda persona migrante o solicitante de refugio que no posea documento de identidad uruguayo para habilitar su ingreso al Sistema Nacional de Vacunación contra el COVID 19.

El link al que deberán acceder es: https://www.gub.uy/tramites/registro-migrantes-solicitantes-refugio-sin-cedula-identidadplan-vacunacion-covid-19

Los extranjeros deberán cumplir con los siguientes requisitos: presentar el documento de identidad empleado para ingresar al territorio nacional. El migrante, además, tiene que reunir las siguientes condiciones: haber ingresado al Uruguay al menos 90 días antes de la solicitud y no haber iniciado el trámite de Residencia Legal permanente, temporaria o temporaria Mercosur. Tendrá que presentar, además, el comprobante de ingreso al país (sello de entrada en pasaporte o documento entregado por Migración sellado que acredita que al ingresar presentó el test pcr).

El MSP informó que, la aprobación de esta solicitud no implica la asignación inmediata de cupo con fecha y hora para un vacunatorio, sino la confirmación de que se está en condiciones de poder ingresar sus datos al sistema de agenda de vacunación contra covid-19, como lo hace el resto de la población.

Código

En caso de no poseer ninguno de estos documentos se deberá tramitar el denominado certificado de movimientos migratorios en el sitio web https://www.gub.uy/tramites/certificado-migratorio

Correo de Punta del Este informó, en su edición de este martes, que el gobierno definiría sería el mecanismo que permitirá vacunar en el mediano plazo a los extranjeros que residen en el país que no tienen la documentación necesaria para poder recibir las dos dosis de la vacuna contra el SARS Cov2.

El nuevo proceso se cumplirá a partir del trámite que lleven adelante en la Cancillería y luego de obtenido un código, podrán agendarse en el sitio web. En el territorio nacional residen varios miles de ciudadanos extranjeros que ingresaron al país, en su mayor parte, antes del estallido de la pandemia en marzo del año 2020.

Personas que tuvieron covid-19 podrán vacunarse pasados 30 días. El MSP también informó en las últimas horas que aquellas personas que cursaron la enfermedad podrán vacunarse pasados treinta días después de tener el diagnóstico. “Todos los aspectos del abordaje de la pandemia de covid-19 están en constante evaluación a medida que surge más evidencia científica. El tiempo de espera conveniente para que las personas que ya transitaron la enfermedad puedan vacunarse contra la covid-19 es uno de ellos. Por recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones el Ministerio de Salud Pública (MSP) bajó a un mes el tiempo de espera necesario entre que una persona obtuviera el diagnóstico positivo y su vacunación contra la covid-19. En el caso de adolescentes de 12 a 17 años que padecieron el síndrome inflamatorio multisistémico por covid-19, se recomienda vacunar a los 90 días de la fecha del diagnóstico y consultar con su pediatra.

Así es que, los próximos días, las personas que ya transitaron la covid-19 y estén en la agenda del MSP recibirán fecha y hora de vacunación. Se solicita que todas las personas que no hayan ingresado sus datos en la agenda por haber transitado la enfermedad, lo hagan.