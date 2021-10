Falta de tapabocas y de distanciamiento en espectáculos en el Centro de Convenciones despertaron críticas y reclamos

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a lo sucedido en el concierto del America Rockstars que tuvo lugar el sábado, en el Centro de Convenciones de Punta del Este, y donde se pudo ver a cientos de personas aglomeradas y en su enorme mayoría sin tapabocas. El evento, que formó parte del America Business Forum, fue al aire libre. Varias fotos del evento, en las que se podía ver a cientos de jóvenes sin el obligatorio tapabocas, circularon en redes sociales provocando críticas y reclamos. La IDM informó ayer que los eventos del viernes y sábado contaban con autorizaciones del MSP y que el uso de mascarilla al aire libre estaba “sugerido”, pero nunca fue condición para la no realización de los conciertos.

Por su parte, el presidente Lacalle dijo en declaraciones consignadas por Subrayado que habló del tema con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, “para saber si este espectáculo tenía autorizaciones departamentales”. “Si no las tenía, en lo que corresponde al gobierno nacional va a ser multado”, afirmó.

El mandatario sostuvo que “otra cosa es el pedido” de la asociación civil Uruguay es Música, “que como tantos otros naturalmente quieren tener un aforo mayor y estamos seriamente estudiando la posibilidad de hacerlo”.

“Si se hizo un show como el que todos vimos en la foto y no tenía los permisos hay que actuar en consecuencia, por eso estoy esperando la respuesta del Ministerio de Salud Pública al respecto”, aseguró Lacalle.

Reclamo

Luego de viralizarse las imágenes del show, el colectivo Uruguay es Música exigió a las autoridades nacionales “el fin de los aforos limitados para todo tipo de espectáculos ya”.

“¡Abran todo para todos!”, reclamaron desde el colectivo integrado por productores, promotores, managers, salas privadas, gestores culturales y representantes de artistas nacionales.

En un hilo en Twitter desde la cuenta cuestionaron que las autoridades gubernamentales no autoricen los espectáculos musicales con aforo normal. En especial, el mensaje fue dirigido al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Autoridades locales

Este lunes, desde la Dirección de Gestión Ambiental de la IDM, se informó que tanto el evento realizado el viernes, América Business Forum, como el del sábado, América RockStars, fueron realizados por privados, en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

El centro cuenta con la habilitación por parte de la IDM para funcionar como salón de eventos y fiestas, puntualizaron. “En ese sentido el gobierno departamental ha definido el funcionamiento de estos salones de eventos y fiestas, durante la emergencia sanitaria, basados en las recomendaciones del gobierno nacional a través de los protocolos impartidos por el Ministerio de Salud Pública. En el caso de estos dos espectáculos se siguió el mismo procedimiento”.

La IDM fue informada de la realización de ambos eventos por parte del Centro de Convenciones y se solicitó, tanto a los encargados del predio donde se llevaron a cabo como al organizador, contar con las autorizaciones del MSP.

“Dichas autorizaciones, fechadas el día 4 de octubre, resultaron claras para el gobierno departamental, dado que se autorizó ambos espectáculos hasta un 75% del aforo con el que cuenta el Centro de Convenciones, unas 4.125 personas en espacios cerrados y el cumplimiento de las medidas sanitarias detalladas en el informe del MSP”.

“Dicho informe, en poder de la IDM desde el momento que se supo del evento, señala en su punto 4: en cuanto al aforo, se autoriza hasta un 75% en personas vacunadas tomando en cuenta el número de locaciones del Centro de Convenciones, el 75% en caso de asistentes vacunados con las dos dosis completas y 14 días luego de haber recibido la segunda dosis, asciende a un máximo de 4.125 asistentes”.

“Para espectáculos al aire libre, el aforo es de 75% en caso de asistentes vacunados con las dos dosis completas y 14 días luego de haber recibido la segunda dosis. En caso de asistentes no vacunados o con vacunación incompleta (público mixto), el aforo se reduce al 55%”.

Vale agregar, dijeron desde la IDM, “que se trató del primer espectáculo para vacunados solamente, que se realizaba en Punta del Este, y que el uso de mascarilla, en lo que hace a la actividad en el interior del Centro de Convenciones, se cumplió a cabalidad, conforme se aprecia en todas las fotos e imágenes tomadas durante las conferencias”.

“En el caso de los espectáculos externos, el uso de tapabocas estaba sugerido, desde el MSP, pero no era condición para la no realización del evento”.

“Para la Intendencia de Maldonado, contar con el aval del Ministerio de Salud Pública es suficiente, a la hora de tomar conocimiento de la realización de eventos, porque los protocolos departamentales existentes van en sintonía con los sugeridos por el Poder Ejecutivo”.

El comunicado del MSP. Ante el desarrollo y el comportamiento durante la actividad artística “América Rockstars”, el pasado sábado 9 de octubre en la ciudad de Punta del Este, el MSP inició una investigación para determinar si se incumplieron los protocolos aprobados. A su vez, se citó para mañana, martes 12 de octubre, a los organizadores de dicho evento. Para la realización de esta actividad, de acuerdo al protocolo de espectáculos públicos del 28/09/2021, se aprobó previamente el 75% de aforo (4.125 personas), las cuales debían contar con pauta completa de vacunación.

