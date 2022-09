Familiares de pacientes internados en el “Elbio Rivero” denuncian que no hay doctores ni enfermeras porque “están todos en cuarentena”

Familiares de pacientes internados en el hospital “Elbio Rivero” de la ciudad de Maldonado denunciaron carencias a la hora de atender a los internados y una disparada en la cantidad de casos de covid que obligó a practicar hisopados a todos los afectados.

“Hay flor de relajo acá. Lleno de covid. Hisoparon a todo el mundo, pacientes y acompañantes. Además, falta personal”, dijo uno de los familiares de un internado que en el nosocomio fernandino al contactar a Correo de Punta del Este para dar cuenta de la situación que se vive en ese lugar.

Cuarentena

“No hay doctores ni enfermeras porque están todos en cuarentena” dijo el paciente al asegurar que a su familiar no le tomaron ni la fiebre, ni la presión.

Otro familiar aseguró que las habitaciones de los pacientes con coronavirus no tienen el cartel que avisa de la existencia del caso. “En la habitación al lado de mi familiar hay un paciente con covid y no tiene cartel colgado alguno”, afirmó.

“En la noche hicieron cualquier cosa para sacarnos a todos”, dijo el mismo familiar.

Correo de Punta del Este comentó de esta situación al subsecretario del ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjián en su calidad de superior jerárquico de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, conocida como ASSE.

El funcionario agradeció la consulta, pero luego no formuló comentario alguno.