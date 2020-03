Feministas convocan a nueva marcha por su causa el próximo 8 de marzo

Por Gustavo Lafferranderie

La “coordinación feminista”, que integra a varias redes y agrupaciones de mujeres lanzó una invitación a la marcha que se realizará este domingo 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Los participantes se concentrarán desde las 15 horas en la explanada de la Intendencia de Maldonado y a las 17:30, como ya es habitual, caminarán hacia la plaza San Fernando. La consigna de este año es “despatriarcalizar la vida en sus múltiples aspectos, repensando por ejemplo las formas de maternar y cuidar, nuestra sexualidad, la educación, la justicia, las fronteras, los territorios”, señalaron. El grupo también convocó a una “huelga feminista”, o sea “un paro de mujeres tanto en sus trabajos asalariados como en sus trabajos de cuidado y reproducción de la vida”. Correo de Punta del Este dialogó con una vocera del grupo, Antonella Hergatacorzian, de 21 años, sobre las intenciones y reivindicaciones de la movilización. A juicio de la feminista, la sociedad uruguaya sigue siendo “patriarcal” a pesar de la gran evolución que ha tenido la legislación desde la primera mitad del siglo XX hasta nuestros días. Las mujeres parecen tener buena parte de la culpa: votan bancadas integradas casi exclusivamente por hombres.

-¿Cómo se llama el grupo que convoca la marcha?

-“Colectivo feminista para el 8 de marzo”. Es un grupo que se reúne todos los años para organizar la marcha. Consta de mujeres de la Red Feminista de Maldonado, la Colectiva, y mujeres y disidencias de Maldonado en general.

-¿Se puede decir que el grupo es representativo de todas las mujeres de Maldonado?

-La convocatoria es abierta a todas las mujeres y disidencias que quieran acercarse… Yo considero que sí.

-¿Pero ustedes se sienten representantes del género femenino en Maldonado?

-Como representante yo particularmente me siento representante de mí misma. Siento que no puedo hablar por todas las mujeres de Maldonado pero (sí por) la diversidad que esto representa.

-Todos los años se celebra el 8 de marzo desde el año 1976. En Uruguay existe la igualdad de derechos femeninos y masculino desde 1946. ¿Cuál sería hoy el motivo de la convocatoria?

-Que esté hecha la ley no significa que la aplicación sea cien por ciento efectiva y que en los hechos la igualdad sea real.

-¿Dónde hay desigualdad? Me refiero a cosas en las que puede intervenir el estado, porque las tradiciones y costumbres son de raigambre cultural y no se pueden modificar por decreto.

-Claro. Ahí (el estado) tendría que interferir a nivel de la educación, en educar a los niños.

-En este momento, qué caso concreto de desigualdad se puede mencionar.

-Hay alrededor de 30 y algo o 40 y algo de femicidios (al año)…

-Pero eso no tiene que ver con “los derechos de la mujer”.

-Nos están matando, claro. Nos matan por ser mujeres. Si vas a la comisaría, hacés una denuncia, y haces otra denuncia y después de eso te matan, claramente el derecho de la mujer de denunciar no está siendo escuchado, porque el estado está siendo responsable de la denuncia que está haciendo la mujer.

-Pero ¿cómo hace el estado, la autoridad para estar presente en cada hogar y asegurarse de que no hay un tipo fuera de sí que va a matar a su mujer?.

-Eso no lo puede hacer, pero me parece que puede sacar directrices.

-El hombre está solo en la casa con su mujer, ¿cómo hace el estado para impedirlo?

-Consideramos que el cambio no va específicamente en el tipo que está en su casa con la mujer. Es un cambio a largo plazo, no de hoy a mañana.

-Pero el estado uruguayo no puede hacer nada contra ese fenómeno, que es individual. Es imposible. Además, los hombres no avalamos esa conducta, que es imprevisible, aislada, producto de un momento de enajenación. No hay un gremio de hombres que mata mujeres.

-No estoy diciendo eso. Estaba diciendo que para mí el cambio no va en…

-Ustedes hablan de cambio, pero ¿a qué nivel?. ¿En las leyes?

-En un principio sería responsable el estado de un cambio en las leyes, pero en realidad es un cambio a nivel de la sociedad.

–¿Y qué tipo de ley puede impedir que una madrugada un individuo tenga un ataque y mate a su mujer?

-Pero capaz que la solución no es la ley entonces, solamente. Es un conjunto de cosas. Puede ser la ley, puede ser ONGs que se encarguen en los barrios de hablar con la gente, de hacer talleres.

-¿Y qué garantías hay de que al otro día no haya alguien que se enloquece y mata a su pareja?

-Claro, pero va más allá de uno. Uno actúa hasta donde puede haber posibilidad de hablar y de razonar y de interactuar con las otras personas, lo que te permite incidir en la otra persona. Si la otra persona quiere tomar la decisión que quiere tomar la va a tomar igual, pero vos incidiste, pensaste responsablemente hacia el cambio que querés ver en la sociedad. No tenemos que hacernos responsables porque alguien mate a su esposa.

-Tampoco ningún hombre puede hacerse responsable de eso.

-Pero está bueno pensar en actividades, actitudes, espacios que lleven al cambio a los que vos puedas acudir.

-¿Eso ya está planeado?

-Está siendo… sí, yo creo que sí. Hay más espacios que hace unos años, seguro.

-¿Y por qué cada vez hay más femicidios?

-Eso no te lo puedo responder.

-La marcha del domingo, ¿es un reclamo que se formula a alguien en especial?

-A la sociedad, me parece.

-Pero ¿no es un poco vago el término “sociedad”?.

-No.

-¿Ustedes se sienten aplastadas por algo llamado “machismo”?.

-Aplastadas no. La verdad a mí no me aplasta ningún machismo.

-¿Tú sientes que eres libre, que como mujer eres libre de hacer todo lo que quieras?.

-Totalmente.

-O sea que el estado en ese sentido no tiene más nada que hacer.

-¿El estado? No sé en qué interfiere el estado acá.

-El estado te da la libertad de hacer lo que quieras. Te asegura el campo propicio para que te desarrolles como persona, seas hombre o mujer. Eso ya está.

-Para mí el problema acá es el enfoque. Para mí el estado no tiene nada que ver en que yo me sienta libre…. me da el espacio, sí está bien.

-El Código Civil que regía en el siglo XIX decía que la mujer debía obedecer al hombre en el matrimonio y no le permitía manejar sus propios bienes. Eso se superó totalmente hace mucho tiempo. Somos iguales totalmente.

-Pero eso va en un cambio cultural.

-Que ya fue hecho, por eso ¿por qué se reclama si ya está todo hecho?

-No está todo hecho.

-¿Qué falta?

-Cómo te decía nos siguen matando…

-Eso está mal planteado. ¿Hay un grupo de personas que las mata?

-¿Y el acoso que sufrimos que sufrimos en las calles, en las instituciones educativas?.

-¿El estado puede impedir que un individuo te diga algo, una grosería cuando caminas por la calle?

-Y sí… políticas que lleven a la prevención de ese tipo de situaciones.

-¿Pero cómo vas a impedir que un tipo te diga algo desagradable con una “política”.

-No lo vas a impedir, pero podés hacer todo lo que esté a tu alcance.

-No hay nada al alcance para impedir que alguien te diga una grosería.

-El cambio es cultural, por eso te digo. Es nuestra reivindicación hacia la sociedad patriarcal en la que vivimos.

-¿Es “patriarcal” esta sociedad? Me parece que no conociste la sociedad patriarcal de hace unos años.

-Yo no vivía en el tiempo de mis abuelos, pero no significa que esta no sea una sociedad patriarcal.

-¿Un ejemplo en el que veas “patriarcado”?

-Por ejemplo: la Presidencia hoy en día.

-¿Por qué es patriarcal? ¿porque el presidente es hombre?¿ Podría haber sido una mujer?

-Pero no es.

-¿Tú votaste por una mujer?

-No importa a quién voté yo.

-¿Pero por qué hay un hombre presidente y no una mujer?

-Bueno, nos fuimos de tema igual.

-El presidente es electo por la ciudadanía, mujeres incluidas.

-Hablo del nuevo gobierno, de cómo está compuesta su bancada.

-Todo eso fue elegido por la ciudadanía.

-Pero es patriarcal igual, porque la sociedad es patriarcal.

–¿O sea que las mujeres que votaron son patriarcales?.

-Sí. Yo creo que sí.