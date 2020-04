Fernandino varado en Perú pide ayuda a Cancillería para volver a Uruguay

El 24 de enero Marcelo De La Llana llegó de vacaciones a Boca del Río, un balneario ubicado a 47 km de la ciudad de Tacna, al sur de Perú, cerca de la frontera con Chile. Oriundo de Maldonado, viajó con un pasaje de vuelta con fecha para el 19 de marzo, pero la pandemia por coronavirus complicó su retorno a casa, dejándolo varado.

Días antes de la fecha estipulada para su regreso, fue informado por el consulado uruguayo en Lima que no podría regresar, porque los vuelos comerciales se habían cancelaron tras el cierre de fronteras en muchos países. “Me comuniqué con la cónsul en Lima y me informó de muy mala gana que estamos en cuarentena por la barrera sanitaria y que de ninguna manera podría viajar” contó el uruguayo a Correo de Punta del Este.

Ya son 41 días los que lleva varado en Perú, y según relató en una entrevista con este medio, pasó 37 días durmiendo en el porche de una casa. “Una señora me permitió dormir en su porche y hace dos días estoy durmiendo en su galpón” contó, y agregó que vecinos de la localidad lo han ayudado a conseguir alimentos. “Hace unos días un vecino me dio un voucher suyo para venir a Tacna y retirar algo para comer” agregó.

Según informó, son 39 los uruguayos varados en ese país, que se comunican constantemente mediante un grupo llamado “Rescate Perú”. El uruguayo dijo que está al tanto de todas las conferencias de prensa que ha dado el Canciller Ernesto Talvi y que el mensaje que ha dado es tranquilizante, “porque nos dicen que no nos han olvidado y que nos van a levantar”.

Además, declaró estar muy agradecido con una trabajadora de la cancillería llamada Cecilia Lima, que es su contacto con el ente aquí en Uruguay. “Estoy muy agradecido con ella por cómo se está preocupando por mí y por los otros uruguayos varados acá. Gracias a ella hemos podido comunicarnos” dijo.

Comunicado

Desde que se enteró que no podría volver a Uruguay, Marcelo ha tenido comunicación permanente con el consulado uruguayo en la capital peruana, desde donde dice “siempre nos dicen lo mismo, ‘estamos estudiando su caso”’. Según contó, en el consulado firmó una declaración jurada para estar dentro de la lista de varados, y no fue comunicado por el ente de la llegada de los vuelos de repatriación de uruguayos que llegaron a Lima y a Cusco. “Me enteré de los vuelos por un informativo de Montevideo que me hicieron llegar unos amigos” dijo.

Además explicó que no tiene consigo documentación como cédula o pasaporte, ya que los actualizó en el consulado y allí quedaron varados tras el cierre de las oficinas por la emergencia sanitaria.

“Se me ocurrió plantear la idea de irme a Lima, para quedarme en el consulado y esperar ahí el próximo vuelo. Y me dijeron que el consulado no nos permite quedarnos y que no tienen cómo ayudarnos porque supuestamente no tienen fondos como para hacerlo” dijo al ser consultado por ayudas brindadas desde el consulado uruguayo en ese país.

“Lo único que estoy pidiendo, al igual que los otros uruguayos, es volver a mi país” expresó. “La cosa está muy complicada acá, ya están colapsando los sanatorios y hospitales, y la situación se está volviendo parecida a la de Ecuador en muchos lugares de Perú. Yo no quiero estar acá por los riesgos que conlleva esta situación” dijo. Consultado por su situación de salud dijo que se encuentra muy bien.

Los casos en Perú

En Perú hay 33.931 casos de Covid-19 confirmados, y 943 muertes causadas por esa enfermedad hasta el momento. El primer caso positivo se detectó el pasado 6 de marzo. Desde el gobierno peruano se estableció estado de emergencia hasta el próximo 10 de mayo. Por esta situación quienes trabajen en farmacias, centros de salud, bancos, comercios, medios de comunicación y centrales telefónicas deben tener un pase para movilizarse hasta su lugar de trabajo. Según información del Ministerio de Salud de ese país, “para comprar víveres, productos farmacéuticos y hacer trámites financieros, solo podrá salir una persona por familia de lunes a sábado, con mascarilla; los domingos nadie podrá salir”.