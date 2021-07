El próximo domingo 1º de agosto el músico uruguayo Fernando Cabrera presentará su nuevo disco “SIMPLE” en el Auditorio Nacional del Sodre. Desde este viernes se podrá acceder a la compra de entradas para el streaming a través de recitales app https://recitalesapp.com/event/78

En este disco Cabrera toca la guitarra y canta como lo ha hecho desde siempre pero con el agregado de percusión, bajo, teclados, coros y otras guitarras… todo pensado y ejecutado por él.

Grabado en Estudios Sondor y lanzado en plena pandemia, S I M P L E es un material austero e íntimo, en el sentido más literal de esos términos: Cabrera se hace cargo de todos los instrumentos que suenan en este álbum dentro de una atmósfera de absoluta sencillez.

En su presentación en vivo Cabrera contará con la participación del músico Diego Cotelo. La realización audiovisual estará a cargo de Pablo Casacuberta y Pablo Dotta.

“SIMPLE es posiblemente el más extraño y particular de todos los discos que he grabado, porque por primera vez no hay banda, no hay músicos invitados, no hay camaradas… La única persona que entró al estudio desde el primero hasta el ultimo dia fui yo”

Fernando Cabrera