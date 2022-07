Festejos: comisión de Cultura del Municipio puntaesteño trabaja en tres iniciativas

En el marco de los festejos del 115 aniversario de la declaratoria de Punta del Este como pueblo, la Comisión de Cultura del Municipio, integrada por varios vecinos, impulsa tres iniciativas. La concejal y presidenta de dicha comisión, María Sara Baroffio, explicó que el primer proyecto es un concurso fotográfico denominado “el otro Punta del Este”.

La invitación está dirigida a fotógrafos amateurs, residentes o no, de todas las edades, para que puedan mostrar el balneario fuera de temporada. Baroffio explicó que no serán las clásicas postales de Punta del Este, sino que se pide buscar dentro de los límites de los 19 barrios, incluida la Isla Gorriti, imágenes que den una idea de lo que se vive fuera de los meses de verano.

Las bases se pueden retirar en el municipio y los premios consisten en noches de hotel o almuerzos y cenas. Además, treinta de estas fotografías serán seleccionadas para una exposición que se realizará en el Espacio Gorlero cuando sea reinaugurado.

El otro proyecto es la señalización de lugares históricos de Punta del Este con tótems que brinden información sobre el lugar. Para esto se trabaja en el CCE, ex club Democrático, y se espera que antes de que finalice julio se puedan colocar.

El último proyecto tiene que ver con la fabricación de un puzzle integrado por todos los barrios de Punta del Este, que será obsequiado a las escuelas.