Fiesta en parador de Montoya: denuncian agresiones y mala organización

La joven que fue inmovilizada y empujada desde una ventana hizo la denuncia y fue vista este lunes por médico forense; por su parte, la empresa organizadora sostuvo que los problemas fueron “puntuales” y estuvieron “vinculados con la intención de acceder sin entrada, el acceso no autorizado a sectores no correspondientes con su edad y condiciones organizativas estresadas”

“A mi hija la quisieron ahorcar, una patovica la agarró de atrás y la empezó a ahorcar. Ella le pedía por favor que la dejara que no podía respirar y ella le decía: te voy a desmayar”, así relató el domingo a Correo de Punta del Este la madre de J.B quien aparece en uno de los videos de la fiesta “Lotus” realizada en la madrugada del domingo en el parador Bagatelle, en la zona de Montoya durante la que se registraron varios incidentes.

Esa misma madrugada la joven y sus amigas llamaron a la policía. Al día siguiente, domingo, fueron a la seccional décima y a Prefectura. De ahí a su prestador de salud para constatar las lesiones y este lunes fue vista por forense quien le encontró una marca en el cuello y otra en el brazo; toda esa información fue enviada a fiscalía.

Los videos de los incidentes comenzaron a circular el domingo. El primero que trascendió mostraba a un guardia de seguridad agrediendo a un joven mientras varias personas intentaban separarlos. En otro de los videos se veía la entrada al lugar, con muchísima gente, y a un guardia de seguridad empujando violentamente a una joven que intentó ingresar.

Los últimos dos videos son los que muestran a J.B con los brazos de la guardia de seguridad alrededor de su cuello mientras ella le pedía por favor que la soltara que no podía respirar y en los que se escucha que la mujer le responde “salís o te desmayo”, “quédate quieta o te desmayo”. En ese momento la agarran entre varios guardias y la empujan por una ventana.

El problema empezó cuando J.B. le pidió una de las pulseras (que sirven como entrada) a la guardia de seguridad, y mientras se la pedía intentó agarrarla, lo que provocó la reacción de la mujer.

Correo de Punta del Este habló con varios jóvenes que concurrieron al lugar y todos coincidieron en que la organización había dejado mucho que desear. Además de un corte de energía eléctrica que duró cerca de una hora. “Desde el principio la fiesta estaba mal organizada, empezó con una avalancha enorme que se asfixiaba la gente. Ahí los patovas no estaban haciendo nada, pero la gente se asfixiaba, todo un colapso por la mala organización. Se sobre vendieron entradas, no se podía caminar. Al haber tanta gente todos estaban alterados, todo un caos. Estaban muy en la mala. Se desencadenaron peleas. Un descontrol”.

La empresa

Por su parte, este lunes al mediodía, Lotus, empresa organizadora de la fiesta, posteó un comunicado en sus redes sociales en el que informa que para la realización del evento se contrató a una empresa “cuyo compromiso fue encargarse de la seguridad mediate personal idóneo y entrenado a tal efecto”. Además, señalan que se cumplió con las exigencias de salud con la presencia de una ambulancia y de seguridad vial, con cuerpos inspectivos de tránsito que “ordenaron el acceso y egreso vehicular”. El ingreso a menores de edad estaba prohibido y el lugar donde se realizó la fiesta estaba habilitado por la IDM, “no habiéndose excedido la capacidad autorizada, todo lo cual fue verificado por inspectores municipales quienes accedieron al control de estos elementos durante el desarrollo del evento”.

La empresa también señala que los problemas fueron “puntuales” y estuvieron “vinculados con la intención de acceder sin entrada, el acceso no autorizado a sectores no correspondientes con su edad y condiciones organizativas estresadas por las especiales condiciones climáticas de la noche” las que “derivaron en situaciones de violencia verbales y físicas que nuestra empresa repudia en todas sus formas”. Respecto a esos hechos de violencia, la empresa se encuentra “recabando toda la información posible a los efectos de decidir las acciones a tomar y eventualmente denunciar a los responsables de los mismos.