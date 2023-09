FIL MACA: una fiesta literaria imperdible

JULIETA TROIELLI / @azarero

Este sábado 23 y domingo 24 de setiembre llega el “FILMACA”, primer Festival Internacional de Literatura al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, en Manantiales. Referentes del mundo de las letras se reunirán durante dos días a intercambiar lecturas, dar talleres y charlas sobre el arte de escribir.

¿Sos amante de los libros? ¿Te gusta leer o escribir? Este fin de semana, el MACA será el escenario de una fiesta literaria imperdible. Durante dos días habrá diferentes formatos de encuentros con escritores locales y extranjeros, además de la proyección de dos películas literarias.

Uno de los objetivos de este festival es “fomentar la construcción de nuevas visiones y formas de saber, que reafirmen la riqueza del libro y la lectura”. Además, es una gran oportunidad para conocer la obra de autores contemporáneos, su proceso creativo e influencias.

Si nunca fuiste a un festival literario, en esta nota te guiamos un poco. Dentro de las actividades del FILMACA, hay diferentes tipos de eventos con escritores. Habrá conferencias y mesas redondas, que son presentaciones organizadas por temática en formato entrevista o coloquio, ideales para sentarse a escuchar. Por otro lado, estarán los debates y conversaciones, instancias más informales donde podrán interactuar los autores y el público. Además, habrá talleres literarios, donde los escritores invitados abordarán diversos géneros, acercando ejercicios de escritura creativa y discusiones sobre técnicas literarias.

También habrá una propuesta para acercar la lectura a los más chicos: FIL Infantil. Y la proyección de dos películas literarias: el estreno de Ida Vitale, documental dirigido por María Arrillaga y La Uruguaya película dirigida por Ana García Blaya.

Reconocimiento

Un momento muy especial será el homenaje a la reconocida y adorada escritora uruguaya, Ida Vitale, que recibirá el premio MACA por su trayectoria. Entre otros reconocimientos, Vitale ganó el premio Cervantes 2018 y es considerada una de las poetas latinoamericanas más importantes del siglo XX. (¡Si todavía no la leíste, te recomendamos leer sus poemas!).

Los autores confirmados son: Selva Almada (AR), Guilherme Gontijo (BR), Gerardo Ciancio (UY), Pedro Mairal (AR), Gonzalo Baz (UY), Martha Medeiros (BR), y Pablo Casacuberta (UR). Dolores Prades (BR), Thibault de Montaigu (FR), Andrés Echevarría (UY), Melisa Machado (AR), Teresa Korondi (UR), Sergio Rodrigues (BR), Dolores Reyes (AR), Teresa Korondi (UY), Luis Bravo (UY), Valentín Trujillo (UY), James Poissant (USA), Daniel Mella (UY), y Diego Bianki (AR). También Virginia Mórtola (UY), Daniel Kondo (BR), Cecilia Bajour (AR), Claudia Magliano (UY), Carolina Zamudio (AR), Selene Hékate (UR), Nicolás Alberte (UR), Leandro Delgado (UR), Magdalena Portillo (UY), Ana Laura Lissardy (UY), Dani Umpi (UY) e Ida Vitale (UY).

La entrada al evento es gratuita pero requiere inscripción previa por Passline. El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), se encuentra en el kilómetro 4,5 de Ruta 104, en Manantiales.

Para comenzar, los interesados pueden dirigirse a la página web del museo

http://www.macamuseo.org. En la sección de actividades, encontrarán enlaces directos que

los llevarán a las opciones de reserva de entradas correspondientes.

Acá compartimos la programación para que no te pierdas de nada:





Sábado 23

MESAS REDONDAS

14:00 El poder de la poesía

Guilherme Gontijo Flores (BR), Gerardo Ciancio (UY), Carolina Zamudio (ARG)

15:00 Performance “Oír”

Luis Bravo (UY)

15:30 ¿Para qué escribir?

Pedro Mairal (ARG), Pablo Casacuberta (UY), Sérgio Rodrigues (BR)

16:30 Imaga Mundi

Dolores Reyes (ARG) conversatorio con Teresa Korondi (UY)

17:30 Poesía Griega

Guilherme Gontijo Flores (BR)

18:00 Literatura de dos sures

James Poissant (USA) conversatorio con Daniel Mella (UY)

19:00 Autora Homenajeada

IDA VITALE (UY) conversatorio con Andres Echevarría (UY)

20:00 Cierre musical

Javier Camarena (MX) junto a Ángel Rodríguez (CU) en piano

TALLERES Y CINE

14:00 Para que no me olvides

15:00 Taller literario por Daniel Mella (Sala Cine)

Leer poesía infantil contemporánea (y no sólo): una experiencia física

Taller infantil por Cecilia Bajour (Sala Didáctica)

16:00 FILM IDA VITALE (Sala Cine)

17:00 LEVRERONIMOS ILUMINADOS

Taller infantil por Diego Bianki (Sala Didáctica)

DOMINGO 24

MESAS REDONDAS

13:30 Cuentistas uruguayos contemporáneos / Fondo Felisberto / INLET

Leandro Delgado (UY) Nicolás Alberte (UY) Selene Domínguez (UY)

14:30 Nuevos Lectores: El rol de la literatura Infantil

Diego Bianki (AR) Virginia Mórtola (UY) Daniel Kondo (BR)

15:30 ¿Es posible una sociedad lectora?

Cecilia Bajour (AR) Dolores Prades (BR)

16:30 Performance “Siete vidas”

Melisa Machado (UY)

17:00 Paisaje ficticio – Relaciones entre la literatura y la geografía

Selva Almada (AR) Entrevista Valentín Trujillo (UY)

18:00 El grito de la poesía

Claudia Magliano (UY) Magdalena Portillo (UY) Ana Laura Lissardy (UY)

19:00 El sentido de escribir

Thibault de Montaigu (FR) Martha Medeiros (BR) Gonzalo Baz (UY)

20:00 Performance “Atardecer fogata”

Dani Umpi (UY)



TALLERES Y CINE





15:00 Method Writing: Inhabiting Your Character’s World through their Eyes

James Poissant (USA) Taller dictado en inglés con traductor (Sala Didáctica)

15:00 La escritura en movimiento. Algunos consejos para escribir.

Taller literario por Pedro Mairal (Sala Cine)

17:00 FILM “LA URUGUAYA” (Sala Cine)

17:00 Enjambre de cuentos: Taller de escritura e ilustración

Taller infantil por Virginia Mórtola y Lucía Franco (Sala Didáctica)