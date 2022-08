Fin de Semana: letras, música en vivo y milonga

Julieta Troielli – @azarero

En el arte —cualquiera sea su forma de expresión— hay un “fuego que quema” más allá de las palabras, los pasos de baile o los acordes de una canción. Esto lo dice Javier Adúriz, un poeta argentino entrañable, en su poema, “Formas del Yo”. Aduriz estaba convencido de que la razón por la cual nos emocionamos al ver una película, leer un poema o escuchar música es que en el arte hay “una intuición de lo real… una verdad que está por fuera de nosotros”, y que en un instante nos hermana al resto de la humanidad. Como dice, el poeta cubano José Martí: “con todos y para el bien de todos”.

A veces llega el viernes y arremete la sensación de que el fin de semana es una gran hoja en blanco. Un mar de posibilidades o un vacío de planes. O no sé qué hacer o hay tantas cosas para hacer que termino sin hacer ninguna. John Berger, un pintor y escritor inglés, dice “quienes dibujamos no sólo dibujamos a fin de hacer visible para los demás algo que hemos observado, sino también para acompañar a algo invisible hacia su destino insondable”. En otras palabras, dibujar no solo es trazar una línea visible, sino acompañar una emoción, una sensación, un deseo —algo invisible— por la hoja.

Si trasladamos esta idea al “finde”, es interesante ver lo que nos pasa cuando nos animamos a “dibujar” planes nuevos, por ejemplo, un rato de música en vivo, unas horas de baile o ir a escuchar literatura… En un presente tan lleno de dibujos repetidos—rutinas, idas y venidas al trabajo, mandados, deberes—, probar hacer un dibujo diferente el fin de semana, sea cual sea, puede ser una linda manera de darle espacio a nuestras sensaciones, ideas, y emociones.

Más allá del plan que elijamos, como dice Berger y también Adúriz, si nos regalamos un rato de arte el fin de semana, algo adentro nuestro hará sentido, habrá un pequeño chispazo de alegría, de intuición de lo real, una sonrisa o un repentino recordar que eso —escuchar, bailar, imaginar una historia— es algo que nos conecta con nosotros mismo y con los demás al mismo tiempo.

Encuentro de escrituras

Para los amantes de las letras, este viernes 19 de agosto a las 19 hs, habrá un evento lectura íntima de escritores/as uruguayos en el Centro Cultural Kavlin. “Reencuentros de escritura” será una experiencia íntima en la que Andrés Echeverría, Karen Herrera, Juana Guaraglia y Flounders compartirán sus textos. Esta es una linda oportunidad para acercarse al universo de las letras desde otro lugar: la escucha. Y por otro lado, es un buen momento para descubrir autores contemporáneos, voces frescas de la literatura local. Por ejemplo, Juana Guaraglia — interesantísima artista plástica, además de escritora—, que leerá “Una muchacha alegre”, un cuento sobre violencia intramuros, que da origen a su próximo libro a publicar este año.

Calderón de la Barca entre

Shakespeare y Br. Artigas

T: 4225 3866 / 095 919 092.

IG: kavlincentrocultural



Música en vivo: jazz & canciones brillantes

Un evento musical muy especial para arrancar el fin de semana es la presentación de Nico Ibarburu y Noelia Recalde, el viernes 19 de agosto a las 21hs en Pueblo Narakan, una cervecería y pizzería Gourmet, en Punta del Este. Canciones del Río de la Plata y del mundo, tocadas con virtuosismo; pero sobre todo, desde las entrañas.

Juan Díaz de Solís 676,

Punta del Este.

T: 099285259.

IG: pueblonarakan

Si sos amante del jazz, la noche del viernes 19 de agosto tiene un plan imperdible. A las 20 hs, se presenta un dreamteam local integrado por Manu Ojeda, Ian Elizondo, Damián Taveira y Nicolás Griego en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Gran plan para cerrar los ojos y dejar que la música te lleve de viaje un rato. Entrada libre.

Calle Rafael Pérez del Puerto

esquina Sarandí.

Por otro lado, si buscás escuchar buena música en vivo y disfrutar de comida fresca, casera con opción vegetariana y gluten free, La Curandería, en Maldonado, es el lugar ideal. De su variada grilla artística, seleccionamos dos sugerencias para este fin de semana. El sábado 20 de agosto al mediodía, habrá jazz en vivo de la mano de Ian Elizondo & Luisito Malon. Y por la noche, 21 hs, Paulina Viroga despliega sus canciones dulces y a todo ritmo en español y portugués. Para acompañar el toque, recomendamos probar las quesadillas de tapioca con vegetales asados, especialidad de la cocina.

Román Guerra 638.

T: 42 263121.

IG: lacuranderia.uy

Movida Milonguera

Tanto si estás dando tus primeros pasos en el tango o si ya sos habitué de las milongas de Maldonado, este programa es una invitación a ir a bailar un poco más lejos. El sábado 20 de agosto a las 20:30 hs hay una velada milonguera en el Espacio Cultural Aiguá. La música en vivo estará a cargo de Camilo Vega, y habrá un taller de tango danza con Federico Ganón y Anacarla Fernández Graña. El ticket de entrada a la clase + la milonga + música en vivo es de $300.

18 de Julio y Drapper, Aiguá.

Reservas al 099 947 399

Para estar bien al tanto de la movida del 2×4, recomendamos seguir el Instagram de @tangoenmaldonado, con toda la data de clases, prácticas y milongas. Y si querés tomar una clase para empezar a salir a milonguear el fin de semana, recomendamos la clase de los lunes a las 20 hs en el cálido Villa Franca Tango Club, de la mano de Rodrigo de León.

Rep. Dominicana esquina Nicaragua.

T: 098 374 334.