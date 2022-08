Fin de Semana: tango, rock ’n roll y taller de coctelería

Julieta Troielli @azarero

Qué pasa si por un fin de semana nos volvemos turistas en nuestra propia ciudad. Cuando somos extranjeros, cuando estamos de paseo por un territorio que no es el propio, solemos mirar lo que nos rodea con más detenimiento. Sacar fotos con los ojos. Captar paisajes, caras, fachadas de edificios. Nuestros sentidos se agudizan y al volver, recordamos detalles, colores, aromas, sabores. ¿Será que cuando somos turistas vemos más? En cambio, hay veces que deambulamos por nuestro barrio como anestesiados, sin detenernos demasiado en lo que nos rodea…

Un interesantísimo cronista polaco llamado Ryszard Kapuscinski tiene un concepto interesante: “cruzar la frontera”. En uno de sus libros, Viaje con Heródoto, Kapuscinski explica esa emoción que siente todo a aquel ser humano, sea periodista o no, que cruza un límite. Es adrenalina, es ver todo como si fuera la primera vez, es recuperar la capacidad de sorpresa de un niño, dice. Y esto sucede no solo cuando se cruza un límite geográfico, sino cuando vamos más allá de una frontera cultural, social, personal. “Cruzar la frontera” es algo así como “salir de lo conocido” para aventurarse en lo nuevo, lo diferente. No hace falta irse a otro país, dice este periodista, basta con mirar a un desconocido a los ojos, tomar otro recorrido a la vuelta del trabajo, abrir un libro. Es una actitud cotidiana.

Quizás el fin semana sea una buena oportunidad para esto. Y aquí la misión de esta agenda cultural, acercarte a vos, lector o lectora, una selección de lugares y programas para que cruces tu propia frontera, para que te vayas de viaje, aunque sea por un ratito.

Arte & Gastronomía

Si andás con ganas de salir a tomar algo el fin de semana y no sabés a dónde, acá te compartimos un puñado de planes diferentes. El primero es ir a tomar algo a Casa Pájaro Atelier y Bar, una original propuesta que fusiona el arte plástico, la música en vivo y algunas opciones de comida y tragos. Atendido por su dueño, Adrián, este lugarcito a pasos del mar, en el Balneario Buenos Aires puede ser una linda opción de salida para el sábado por la noche.

Calle 13 y Ruta 10, Balneario Buenos Aires. Miércoles y Sábados, de 20 hs en adelante.

Si fantaseas con hacer tus propios tragos de autor, MiniBar en La Barra, este sábado 27 de agosto a las 19 hs, ofrece un taller de coctelería a cargo de Sebastian Cella, tapas y buena música de la mano de la DJ Vale Lestido. Reserva tu lugar para disfrutar de esta experiencia que marida varios sentidos a través de un mensaje al Instagram @minibar.labarra o al 094117214.

Ruta 10, entre Las Sirenas y Los Remansos, La Barra.

Rock n’ roll en La Curandería

Si te gusta el rock y querés una noche divertida, tu plan está en La Curandería. En esta oportunidad, el sábado 27 de agosto a las 21 hs, abre el escenario Marcel Benasus, un chispeante artista local, que vale la pena ir a escuchar. Marcel y sus músicos despliegan un irresistible repertorio que abarca desde Charly García, Fito Páez llegando a Lisandro Aristimuño. Imposible no cantar o mover la rodilla al compás de la música. La Curandería, en Maldonado, se caracteriza por su deliciosa carta llena de opciones de comida casera, con opción vegetariana y gluten free. ¡Reservar para no quedarse sin mesa!

Roman Guerra 638. T: (00598) 4226-3121.

Movida Milonguera

Si estás con ganas de mover el cuerpo al ritmo del 2×4, este sábado 27 de agosto hay super clase en a las 20.30 hs en La Percanta a cargo de Ezequiel Farfaro y milonga a las 21.30 hs. Tanto si sos habitué de la movida milonguera o tenés curiosidad por conocer este mundo, La Percanta es un hermoso espacio autosugestionado de la movida tanguera local, en el centro de Maldonado, con modalidad a la gorra, “lluvia de bebidas” y la calidez de un hogar. Para más info y dirección, escribir al 091 793 330.

Para estar bien al tanto de la movida del 2×4, recomendamos seguir el Instagram de @tangoenmaldonado, con toda la data de clases, prácticas y milongas. ¡En septiembre se vienen muchas actividades!