El acto presencial de firmar el contrato de alquiler por temporada de una casa o un apartamento en Punta del Este es historia. Desde ahora los arrendadores argentinos o bien los compatriotas que residen en el exterior podrán concretar el alquiler desde su lugar de residencia, aunque sea en otro país. Lo mismo para aquellos interesados en alquilar un inmueble en el territorio nacional que viven en otro departamento o inclusive en el mismo barrio pero que no quieren concurrir a firmar el contrato de alquiler ya sea por temporada o anual.

El acto de firmar el contrato de alquiler en una inmobiliaria –si corresponde- o con el propietario del inmueble no es un trámite obligatorio.

Desde esta semana los ciudadanos uruguayos o argentinos que residan fuera del territorio nacional que deban emitir documentos, alquilar una propiedad en uno u otro país podrán hacerlo de forma digital.

“Las fronteras terrestres no existen en el mundo digital”, dijo la asesora jurídica de Agesic, Jimena Hernández al portal de la Presidencia de la República.

Firma digital

La asesora recordó que el Poder Legislativo internalizó mediante la aprobación de una ley el documento de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital refrendado el 5 de diciembre de 2019 en el marco de la 55º cumbre del Mercado Común del Sur

“El acuerdo reconoce los certificados de firma digital emitidos por prestadores de servicios de certificación acreditados o certificadores licenciados en cualquier país del Mercosur. De esta forma, la firma digital emitida en Uruguay reviste el mismo valor jurídico y probatorio que el otorgado a las firmas manuscritas en todos los países del bloque”, dijo la experta.

La asesora sostuvo: “la firma transfronteriza reconocida por Uruguay y Argentina permite a los ciudadanos de ambos países emitir documentos electrónicos con firmas digitales habilitadas, lo cual evita el rechazo de la documentación y traslados físicos. Además, habilita a realizar trámites con el Estado o entre particulares”.

Algunos todavía no

Si bien todos los miembros del Mercosur suscribieron el acuerdo de firma electrónica, existe una etapa más de internalización del acuerdo al derecho de cada uno de los países, por lo que en Brasil y Paraguay también estarán en un futuro, añadió la asesora.

“En el caso de que un ciudadano argentino con propiedad en Uruguay, o viceversa, quiera realizar un contrato de arrendamiento, puede suscribirlo en formato electrónico. Esto abarca transacciones comerciales, aduaneras, de comercio exterior, entre otros, con la consecuente mejora de la rapidez de los procesos”, indicó Hernández.

Consideró que las fronteras terrestres no existen en el mundo digital y, por lo tanto, es necesario agilizar los mecanismos seguros para las transacciones entre los estados y las personas.