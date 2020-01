La fiscal Mariana Alfaro afirmó que no tiene conocimiento que, antes del crimen del policía en San Carlos, se hayan solicitado allanamientos en el marco de una investigación sobre el rapiñero que ultimó al agente y murió en el atraco a la pizzería. “No tengo conocimiento a nivel personal si fueron solicitados otros allanamientos o detención, ni nada por el estilo”, afirmó. “Eso es un trascendido. De más esa decir que a mí no me solicitaron” y los investigadores del caso “tampoco me informaron que lo hayan solicitado a otra Fiscalía ningún allanamiento o detención a este respecto”, precisó.

Además, indicó que nadie puede definir “lo que hubiera pasado si” se hubieran concretado esos eventuales allanamientos o se le hubiera incautado el arma al rapiñero. “Me parece muy cruel eso, desde el punto de vista que hay una familia detrás de la víctima. La verdad es que no sé de dónde salió esa versión”, dijo la funcionaria.

Alfaro refirió que ha estado en contacto “con la gente de Investigaciones de San Carlos. Y en ningún momento se nos ha comunicado que existieran pedidos de allanamiento o que esta persona estuviera siendo investigada en este momento sobre algún hecho, a que existiera sospecha sobre él. Si alguna información de ese tipo de manejaba a nivel policial, a nosotros no nos fue revelada”, afirmó.

Sin embargo, el intendente Antía dijo en una entrevista brindada a la emisora FM Gente, que le había llegado la versión de que el rapiñero venía siendo investigado por otros hechos delictivos, porque se presumía que tenía armas, pero algunos problemas demoraron su intervención antes del trágico desenlace. “Hubo un pedido ante la fiscalía que se demoró, aparentemente… No sabemos por qué. Pero lo concreto es que no se pudo actuar en el tiempo adecuado y terminó en esta desgracia”, dijo.

Balacera

Por lo demás, la fiscal dio cuenta de que se está investigando una balacera en el barrio Asturias. “Disparos de arma de fuego se suscitaron desde una finca. La finca fue allanada al día siguiente”, se halló un arma “y se mandó periciar. Pero, aparentemente, no correspondería, a priori, a la que se efectuaron los disparos”, señaló.

Señaló que quienes efectuaron los disparos no fueron identificados y también negó que un móvil policial haya sido baleado. El vehículo fue baleado, pero no pertenecía a la Policía, señaló.

Cuando se le consultó sobre el enfrentamiento registrado en la rambla de Piriápolis, en la madrugada del domingo, la fiscal señaló que no ha recibido denuncia alguna. “Han trascendido videos respecto a esa situación, pero no existe una denuncia por parte de las personas lesionadas”, expresó. “Pero sin perjuicio de ello, puede existir un delito perseguible de oficio y hemos dado instrucciones para que se proceda a la identificación de las personas que intervienen en estos hechos. “Y vamos a ver si en los próximos días se puede estar trabajando un poco más sobre ese asunto”, destacó.

La trifulca tuvo lugar en las afueras de un local bailable que ya estaba cerrado y no tuvo nada que ver en el asunto.