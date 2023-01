Fiscalía de San Carlos investiga denuncia por presunta violación grupal en Pinares

La Dra. Fiorella Marzano, titular de la fiscalía de 2º turno de San Carlos, investiga la denuncia del hecho que habría ocurrido el 14 de enero, durante una fiesta de cumpleaños que se celebró en una casa de la zona de Pinares y no de Punta del Este como señala la publicación de la denuncia en la cuenta de Instagram feminismo.uruguay. Los acusados, de acuerdo a la publicación son tres hermanos, en cuyo domicilio se realizó el evento. Este miércoles, el vocero de Fiscalía, Javier Benech, confirmó que se habían adoptado medidas iniciales. Por otra parte, dado que víctima y presuntos agresores son de Montevideo, el caso podría trasladarse a la capital.

El posteo incluye una foto de tres jóvenes a quienes se acusa de ser los supuestos autores de la agresión sexual. “Esto pasó el sábado en Punta del Este. No es la primera vez que recibimos testimonios de una violación grupal. Si no hay justicia que haya condena social y absténganse a comentarios absurdos que detrás de todo esto hay una persona a la cual le hicieron vivir un infierno, tengan empatía”, comenta la publicación.

De acuerdo con lo informado por el vocero de fiscalía, la fiscal Marzano dispuso las primeras medidas que incluyen exámenes médicos a los implicados y solicitud de interrogatorio para los testigos.

Benech puntualizó, en un audio enviado a varios periodistas y medios, que se trata de “investigaciones muy complejas, que llevan tiempo, pericias y sobre las que pesa reserva importante”.

Por otra parte, el diario El País publicó que si bien el hecho fue denunciado en el departamento de Maldonado, dado que “tanto víctima como presuntos victimarios son de Montevideo”, es posible que en algún momento el caso pase a una fiscalía en la capital del país.

Punta News