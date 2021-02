La Dirección Nacional de Aduanas informó en las últimas horas que los extranjeros que hayan efectuado el trámite para la radicación en nuestro país podrán ingresar el vehículo de su propiedad empadronado en su lugar de origen.

Desde siempre, la autoridad aduanera uruguaya fue muy estricta en impedir el ingreso de vehículos empadronados en otros países a aquellas personas extranjeras que optaban por residir en el territorio nacional.

En las últimas horas y ante una serie de consultas recibidas en la repartición, la Dirección Nacional de Aduanas informó sobre la normativa que rige en la materia y que flexibiliza la posibilidad del ingreso de vehículos empadronados en el extranjero.

El comunicado

Bajo el título de “residentes permanentes” de la Dirección Nacional de Aduanas dice textualmente: A continuación, transcribimos el artículo 691 de la Ley de Presupuesto Nacional, relativo al tema del título: Artículo 691.-Declárase aplicable lo dispuesto en el literal C) del artículo 76 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008,en la redacción dada por el artículo 159 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, a quienes hubieran obtenido la residencia permanente a partir del 1°de enero de 2020 y a los migrantes del MERCOSUR que ingresen al país para residir en él en forma definitiva hasta el 31 de marzo de 2021, siempre que hayan iniciado el trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en los consulados de la República. El vehículo automotor al que refiere el literal C) del artículo 76 de la Ley N° 18.250, deberá tener, a estos efectos, una antigüedad mínima de un año contado desde la solicitud de residencia”. El mismo comunicado sostiene que no regirá a tales efectos, la prohibición establecida en el literal A) del artículo 1°de la Ley N° 17.887, de 19 de agosto de 2005: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el literal C) del artículo 2º de la Ley Nº 12.670, de 17 de diciembre de 1959, prohíbese por cuarenta y ocho meses la importación de los bienes muebles usados que se mencionan a continuación: A) Automóviles y vehículos comerciales livianos (hasta 1.500 kilogramos de capacidad de carga)”.

Compatriotas

En el caso de los uruguayos residentes en el extranjero la norma vigente en la materia, el artículo 76º de la ley 18250 rige la siguiente norma: “Todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decida residir definitivamente en el país, podrá introducir por única vez, libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos: A) Los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación. B) Las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio. C) Un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de dos años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores”. El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona interesada en la Intendencia Departamental correspondiente. En las operaciones previstas en este artículo no será preceptiva la intervención del despachante de aduanas. Establécese la gratuidad de las legalizaciones consulares en los documentos relacionados con el trámite de residencia definitiva en el país de los compatriotas y de su núcleo familiar, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo.