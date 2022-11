Francisco Palladino fue reconocido por el municipio de Maldonado

El alcalde entregó una placa de reconocimiento al técnico por parte del Concejo Municipal con una frase del propio Palladino: "Los sueños no se cumplen, se trabajan"

El Concejo del Municipio de Maldonado reconoció al ex técnico de Deportivo Maldonado, Francisco Palladino por la clasificación histórica del club fernandino a la Copa Libertadores.

El concejal Favio Zapico, quien llevó la iniciativa al concejo, afirmó que desde el Municipio se apoya al deporte siempre, y por tal motivo no se podía dejar pasar por alto lo que el equipo dirigido por Palladino logró este año. “Es histórico y va a llevar el nombre de nuestra ciudad y nuestro departamento al exterior nada menos que en un deporte tan popular como el fútbol. Nos llena de alegría y orgullo”, dijo.

Por su parte Palladino, agradeció el reconocimiento y el momento compartido en la sede del Municipio junto al alcalde, concejales y referentes del club que acompañaron. Dijo que para él es un reconocimiento a todo el equipo, técnicos, jugadores e hinchada. “El club es una vida, un camino recorrido que hoy se honra con la posibilidad de estar presente por primera vez en una copa tan importante”.

El alcalde entregó una placa de reconocimiento al técnico por parte del Concejo Municipal con una frase del propio Palladino: “Los sueños no se cumplen, se trabajan”.

Entre los asistentes se encontraron el José Luis Rapetti, Juan Carlos Bayeto y el subdirector de Deportes de la comuna, Marcelo Inzaurralde.