Fridays for Future Uruguay se manifestará en la puerta de ANCAP contra la exploración petrolera en el país

La organización Fridays For Future Uruguay (Jóvenes Por el Futuro), el movimiento que busca tomar acciones ante el cambio climático y el cuidado del medioambiente, se encuentra organizando una movilización en contra de la actividad petrolera en el país junto con otras ONGs ambientalistas.

El objetivo es realizar una concentración frente a las oficinas de ANCAP en Paysandú y Avenida Libertador, en la capital de la república, este viernes 22 de julio a partir de las 16 horas para “exigir que no se sigan realizando exploraciones petroleras en el territorio marítimo de Uruguay, y en particular, que no se asignen más bloques offshore para la explotación de petróleo y gas en el mar uruguayo.

Como objetivo a largo plazo, la organización busca reclamar que se prohíba todo tipo de actividad petrolera en el territorio nacional, “puesto que sabemos que ese no es el camino para construir un futuro sostenible”, afirmó Fridays for Future que además invitó a todo aquel que se quiera sumar a la manifestación.

“Creemos que los cambios los podemos hacer entre todos. Por eso, queremos que se sumen a esta iniciativa y aporten desde su lugar para luchar juntos por el futuro digno que merecemos”, indicó la organización.

Pozo exploratorio

Según explicaron desde el movimiento, fue en la Ronda Uruguay Abierta que el directorio de ANCAP decidió que las empresas petroleras Shell y el Grupo APA fuesen las que realizaran la exploración en la plataforma marítima en búsqueda de hidrocarburos en Uruguay.

“Shell presentó ofertas por los bloques OFF-2 y OFF-7, mientras que la reconocida empresa APA Corporation presentó ofertas por los bloques OFF-2 y OFF-6. Estos tres bloques se suman al contrato firmado el 25 de mayo con Challenger Energy para la exploración en el Bloque OFF-1, luego de la aprobación del Poder Ejecutivo”, contaron desde Fridays For Future.

“Las propuestas implican la utilización de la extensa base de datos sísmicos existentes generados en rondas anteriores y cuyo análisis e interpretación fueron suficientes para la identificación de prospectos atractivos que llevan a la decisión de la perforación de un pozo exploratorio en el mar uruguayo que se sumará a los pozos Lobo, Gaviotín y Raya X-1”, explicaron.

Ese interés por Uruguay, de acuerdo a Fridays For Future, se da debido a que encontraron similitudes entre nuestro país y Namibia, en África —donde han hecho exploraciones exitosas— ya que ambos países tienen una historia geográfica compartida de cuando eran parte de la Pangea, antes de dividirse y separarse, y compartían muchas características. Es por eso que se cree que pueden encontrar las mismas cuencas marinas y rocas de Namibia en Uruguay.

Según explicó la organización, Eytan Uliel, director ejecutivo de Challenger Energy, una de las empresas que explotará uno de los bloques en el país, declaró que por “un costo muy bajo” pudieron obtener una licencia de exploración de una calidad extremadamente alta, “con un potencial de recursos recuperables de más de mil millones de barriles”.

Sin vuelta atrás

Desde Fridays For Future expresan que por más que no se vayan a hacer exploraciones sísmicas nuevamente, entienden que si se llega a encontrar petróleo “no hay vuelta atrás”.

“Consideramos que Uruguay, al comprometerse a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas no puede seguir permitiendo que se dé un retroceso tan grande existiendo alternativas renovables en este momento.

Hay muchos acuerdos, los cuales Uruguay ha firmado, que van en contra de estas actividades, por ejemplo el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. No podemos pretender mantenernos en los 1.5 grados que se establecen en el Acuerdo de París si seguimos utilizando combustibles fósiles que luego serán emitidos a la atmósfera y continuarán contribuyendo a la crisis climática”, sostiene la organización.

Según afirman, este tipo de actividades afecta gravemente a la biodiversidad, tanto en el proceso de exploración como en la explotación y en los posibles derrames que pueden suceder, tal como ocurrió en enero de este año en Perú y en 2010 en el Golfo de México.

Antecedentes. El pasado 23 junio, se anunció que Ancap adjudicó 3 bloques de plataforma continental para buscar petróleo y gas. En el marco de la Ronda Uruguay Abierta, vigente desde 2019, Ancap asignó tres de los seis espacios de la plataforma continental para ser explorados, lo que incluye la perforación de un cuarto pozo, informó en ese momento el titular del ente, Alejandro Stipanicic. “Es un hecho de alta trascendencia, pues se trata del retorno al país de empresas de primer nivel en el mundo, luego de 10 años sin recibir propuestas de este tipo”, dijo.

Explicó, además, que dos de los bloques fueron adjudicados a la empresa Shell y un tercero a la firma Apa Corporations, que incluye un pozo.