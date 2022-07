Fue promulgada la ley que incorpora nuevas tecnologías de la comunicación a la administración de edificios

El presidente de la República Luis Lacalle Pou, actuando con la ministra interina de educación y cultura Ana Ribeiro, promulgó el pasado 20 de julio la ley 20.058 que regula la administración de los inmuebles de propiedad horizontal incorporando a la gestión de los mismos las nuevas tecnologías de la comunicación.

Con la citada promulgación las asambleas de propietarios de unidades de edificios y similares podrán ser tanto presenciales como virtuales y mixtas. El cierre de fronteras dispuesto por el gobierno a partir del estallido de la pandemia de covid 19, registrado el viernes 13 de marzo de 2020, dejó a los inmuebles de propiedad horizontal en una situación muy complicada, sobre todo en el departamento de Maldonado donde los propietarios, en su gran mayoría son extranjeros, básicamente de nacionalidad argentina.

En los hechos la nueva norma modifica la ley 10.751 que regula la vida de los complejos edilicios de propiedad horizontal. La abogada Mariela Clavijo, una de las autoras de la iniciativa y experta en temas relacionados con la vivienda en propiedad horizontal, destacó que la propuesta, formulada a partir de los graves inconvenientes por el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus, tuvo un intenso y fructífero paso tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Y destacó la promulgación de la ley por el gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou.

“Es un avance muy notorio que damos a partir del empleo de las nuevas tecnologías para dar una rápida respuesta a distintos aspectos que hacen a la vida cotidiana de los edificios”, explicó Clavijo en la tarde de ayer jueves, una vez conocida la decisión del gobierno de promulgar el todavía proyecto de ley.

Texto de la ley

Artículo 1°. (De las asambleas de copropietarios).- Las asambleas de copropietarios de inmuebles de propiedad horizontal, ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse en forma presencial, virtual o de participación mixta.

Artículo 2°. (De las asambleas virtuales y mixtas).– La asamblea de participación virtual se define como aquella que permite la confluencia de voluntades emitidas en forma remota por los miembros de una copropiedad en régimen de propiedad horizontal y de conformidad con el quorum y mayorías requeridos en cada caso por las leyes en la materia. Para garantizar la interacción entre los participantes, podrá utilizarse cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a la red de internet, siempre que permitan una comunicación multidireccional y simultánea de audio y video, de forma continua y en tiempo real. La asamblea de participación mixta es aquella que permite combinar de forma simultánea en un mismo evento, la modalidad presencial y la de participación virtual. A /- OODMJ 2 En cada convocatoria a asamblea a celebrarse virtual, se especificará el medio telemático que se tenga previsto utilizar, y deberán grabarse las mismas, respaldarse y archivarse consignando el número de acta correspondiente.

Artículo 3°. (Citación a la asamblea de participación virtual o mixta).– La citación deberá realizarse con la antelación que exige la ley o estatuto en su caso, en idéntica forma que la citación a la asamblea presencial, siendo de aplicación el artículo 18 de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, en la redacción dada por el artículo 6o del Decreto-Ley N° 14.560, de 19 de agosto de 1976, y en el domicilio electrónico que el copropietario constituya. Toda documentación, informes o presupuestos que deban ser considerados por los copropietarios deberán serles remitidos con una antelación no inferior a cuarenta y ocho horas a la fecha fijada para la celebración de la asamblea.

Artículo 4°. (Sede o lugar de celebración de asambleas).- El asiento de las asambleas virtuales o mixtas, será fijado a todos sus efectos en el domicilio real del edificio o complejo habitacional de que se trate.

Artículo 5°. (Modos de formalizar la voluntad de la copropiedad voto).– Cualquiera sea la modalidad de asamblea por la que se opte, el voto será admitido por mano alzada a través de la participación directa del copropietario o por intermedio de su mandatario con poder simple, o bien a través del uso de los programas informáticos dispuestos a tal fin, que cumplan las condiciones del artículo 2o de la presente ley.

Artículo 6°. (Constitución de domicilio electrónico).- Los copropietarios de edificios o complejos habitacionales podrán constituir por escrito su domicilio electrónico ante la administración del edificio. Se considerará domicilio electrónico a los efectos de la presente ley, el que el propietario declare como propio para enviar y recibir información, notificaciones y comunicaciones relativas a la actividad del edificio. Dicho domicilio se tendrá por válido, hasta tanto no sea comunicada su modificación. Aquellos copropietarios que no constituyan un domicilio electrónico, conservarán como medio de comunicación válido el inicialmente declarado.

Artículo 7°. (Actas de asamblea y plazo de impugnación judicial).- Las actas de las asambleas, independientemente de la modalidad adoptada para su realización, luego de asentarse en el libro respectivo, deberán ser comunicadas a los copropietarios en un plazo no mayor a treinta días corridos a contar desde la fecha de celebración de la misma. Las 3 actas de las asambleas celebradas virtuales, deberán consignar la modalidad adoptada para su realización así como los copropietarios que participen bajo una u otra forma. Dicha comunicación será emitida en forma electrónica por la administración en su caso, a la casilla de correo electrónica constituida por cada copropietario en la forma que preceptúa el artículo anterior, o bien podrá ser retirada a solicitud del copropietario, en formato papel, asumiendo su costo. Las actas se comunicarán a todos los copropietarios independientemente de que hubieren participado o no de las asambleas. Se establece un plazo de sesenta días corridos a contar desde la fecha de comunicación del acta a los copropietarios, a efectos de que cualquier interesado motivado en un interés directo y legítimo, pueda deducir acciones en vía judicial a fin de impugnar la validez de la asamblea o de cualquier decisión adoptada en ella.

Artículo 8°. (Jurisdicción y ley aplicable).- En caso de discrepancia e independientemente del lugar donde se sitúen quienes participan de las asambleas virtuales o de participación mixta, regirán las leyes de la República Oriental del Uruguay, siendo competentes los tribunales del lugar donde se ubique el edificio o complejo habitacional. Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de julio de 2022.