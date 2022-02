Fueron detenidos los tres delincuentes que cometieron un importante hurto en un barrio privado pero el oro y los dólares no aparecen

La policía venía trabajando en absoluta reserva sobre un robo ocurrido días atrás en una finca ubicada en un barrio privado ubicado sobre Bulevar Artigas, a pocas cuadras del Punta Shopping. Del lugar se habían llevado 100 mil dólares y lingotes valorados en 20 mil dólares. Según informó la emisora FM Gente, tres ladrones provenientes de Montevideo fueron detenidos en las últimas horas y están a disposición de la justicia. En ese barrio viven importantes figuras, una de ellas exfuncionario del gobierno del Frente Amplio que tuvo una gran exposición pública.

La denuncia fue realizada la semana pasada por el propietario de la vivienda en la seccional décima de Punta del Este, luego de llegar de Montevideo tras ser advertido que una ventana de su residencia estaba abierta. El hombre comprobó que por allí habían entrado los ladrones que fueron derecho a un cofre de seguridad, donde se encontraban los 100 dólares y dos lingotes de oro que se llevaron.

La policía inmediatamente buscó en las cámaras de seguridad del lugar los movimientos de vehículos y personas en las cercanías del barrio privado.

Tras este trabajo se logró identificar una camioneta blanca, marca Volkswagen, cuya matricula no correspondía con la misma, detectándose que había sido robada en la capital del país. Los funcionarios observaron al rodado en la zona del robo y en otras calles, e incluso en la ruta interbalnearia pasando por el peaje cuando se retiraban del departamento.

Los delincuentes acicateados por el éxito en varios robos cometidos en ese lugar y en otros de la zona y tratando de ampliar el botín, volvieron a Punta del Este. Pero, no sabían que ya la policía estaba tras sus pasos.

Las autoridades fueron advertidas del ingreso al departamento y a partir de allí se generaron varias persecuciones por distintos lugares logrando los ladrones esquivar a los agentes. Finalmente fueron detenidos y fue allanado el lugar donde pernoctaban, pero no se ubicó ni el dinero ni el oro.

Ahora los tres delincuentes, dos de ellos con antecedentes, oriundos de Montevideo y Canelones, están a disposición de la fiscalía de turno que lleva adelante la investigación reuniendo las pruebas para una eventual formalización. Las actuaciones habrán de continuar este jueves.

FM Gente