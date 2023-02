Fuerza Aérea investiga avistamiento de luces en el cielo de Paysandú

La Fuerza Aérea Uruguaya informó que, ante las denuncias recibidas en la noche del viernes 10 de febrero, sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo en la zona de Termas de Almirón, departamento de Paysandú, se ha dispuesto la intervención de la CRIDOVNI (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados) la que ha desplegado investigadores en esa zona del país para recabar información y entrevistar a testigos, a los efectos de iniciar la investigación.

En Maldonado, también se vieron luces extrañas en la noche del pasado viernes.

Este evento va de la mano con la aparición de objetos voladores no identificados en varias partes del mundo.

Durante el fin de semana en Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, aviones de caza han derribado naves que se encontraban sin permiso en su espacio aéreo. Los restos han sido trasladados para investigar. La información incluso, fue difundida por el primer ministro canadiense Justin Trudeau a través de su cuenta de Twitter.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.