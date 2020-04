Un efectivo policial que cumple tareas en el Centro de Comando Unificado de Maldonado, donde funciona el sistema de videovigilancia, dio positivo al test de Covid 19 por lo que otros 15 policías que también trabajan en el lugar deberán hacer cuarentena preventiva. Según informó FM Gente, el efectivo que dio positivo no estaba concurriendo al lugar desde hace aproximadamente una semana y hasta ahora ninguno de sus compañeros de turno presentó síntomas. Por otra parte, en este lugar no hay atención al público, por lo que el foco estaría limitado. En las próximas horas comenzará la toma de muestras para realizar test de diagnóstico al resto de los efectivos del turno del afectado y a quienes hayan tenido contacto directo con el caso positivo. En el caso de los efectivos de los demás turnos, se los testeará si presentan síntomas. De cualquier forma, la medida preventiva de cuarentena abarca también a cualquier otra persona que haya tenido proximidad con este positivo, por ejemplo, familiares.

El servicio de emergencias 911, que atiende en las mismas instalaciones del CCU, funciona a partir de este sábado en otro lugar físico con personal que no tuvo contacto con el efectivo contagiado.

La emisora también informó que llegará a Maldonado la misma firma que realizó tareas de desinfección en el crucero Greg Mortimer para realizar la desinfección del CCU.