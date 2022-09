Fútbol femenino: Barrio Perlita cayó en el partido de ida ante el poderoso Nacional de Florida

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Un cruce entre dos equipos que se conocen a la perfección, son protagonistas de disputar verdaderos partidazos en reiteradas ocasiones en las últimas dos temporadas y esta vez no fue la excepción.

Un primer tiempo donde Barrio Perlita salió a buscar apretar arriba y tuvo la iniciativa en el arranque, pero la jugada más peligrosa la tuvo Nacional cuando en un contragolpe casi abre el marcador cuando Kasandra Peña definió notable por encima de la portera Anavi Valdivia y cuando la pelota estaba a punto de ingresar llega el despeje justo de Julieta Martínez que evitó la caída de su equipo.

Con mucha fuerza defensiva, Nacional contrarrestaba todos los intentos de las chicas locales que en los pies de Florencia Peñaloza encontraban mayor profundidad y en cambio las visitantes siempre agazapadas lanzaban contragolpes tenaces que fueron encontrando espacios para las corridas de la ya mencionada Peña y también de Joseline Aguirre. En uno de esos veloces ataques relámpago aparece el gol, Peña definió nuevamente por encima, esta vez la portera Valdivia logró atajar el intento de la delantera tricolor pero el rebote es aprovechado entonces por la volante Katia Rodríguez que ingresó sola en el segundo palo para definir con todo el arco a su merced. 1-0 ganaba Nacional y si bien habían salido un poco del asedio inicial no era un resultado para nada justo.

En el segundo tiempo Barrio Perlita siguió insistiendo con sus armas empatar el partido, pero la firme defensa de Nacional era un muro impenetrable. A cada pelota que las chicas dirigidas por Facundo Martínez intentaron hilvanar en ataque encontraban una respuesta defensiva visitante, la dupla de defensas conformada por Milagros Sierra y Ana Larrosa eran verdaderas leonas que no tenían dudas ni lineamientos a la hora de sacar la pelota, incluso muchas veces a cualquier parte, si eso significaba seguir sosteniendo el resultado y se lo llevó

Y poco a poco los minutos fueron pasando y jugando a favor de Nacional que no dejaba de defender fuerte, los nervios hicieron ya ver cómo Barrio Perlita no era tan prolijo, pero no mermaba en la parte física y con intensidad trató de poner más gente arriba logrando en momentos acorralar a las campeonas que no dieron el brazo a torcer. Cuando sonó el pitazo final Nacional lo festejó fuerte sabiendo que no fue un partido normal y ahora corren con ventaja de cara a la revancha en la tierra de la “piedra alta”.

DETALLES

Escenario: PARQUE LAS DELICIAS

ÁRBITROS: Verónica Gutiérrez (principal), Mariela Sánchez y Cristina Radesca (asistentes) (Canelones Interior).

B° Perlita (0): Anaví Valdivia, Julieta Martínez, Camila Barreto, María José Otero, Pía Bobadilla, Cecilia Trinidad, Micaela Noble, Katherine Alonso, Sofia Sosa, Melanie Sosa, Florencia Peñaloza.

DT: Facundo Martínez

Nacional (Florida) (1): Melanie Neves, Ana Larrosa, Milagros Sierra, Camila Álvarez, Carla Belén, Candela Bruschi, Katia Rodríguez, Romina Alanis, Kasandra Peña, Yoseline Aguirre, Rosamaria Rodríguez.

Delegado: Oscar Rondeau

Gol: Katia Rodríguez 23´