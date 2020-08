Garlo cuestionó publicación de una revista de la IDM con la foto de Antía cuando éste ya no era intendente

En la pasada sesión de la Junta Departamental el edil Joaquín Garlo Alonsopérez informó que semanas atrás realizó un pedido de informes a la Intendencia sobre la realización de una revista con una foto de Enrique Antia cuando éste ya no era intendente. Ese material, dijo, “es utilizado por Antia, sus candidatos y militantes como material proselitista. Reparten esta revista en las barriadas como material de campaña. El pueblo de Maldonado le está pagando la campaña a Antia. Es realmente obsceno. (…) Este no es un sentir individual de Joaquín Garlo, es el sentir una gran parte del pueblo de Maldonado”, indicó. El edil aclaró que el pedido de informes no ha sido respondido aún.

En la misma sesión, el candidato a la alcaldía fernandina también hizo “un llamado al sistema político a fomentar la paz social y no incentivar el enfrentamiento y la fragmentación, ante los hechos de violencia acaecidos en las últimas semanas” y criticó las declaraciones de uno de los candidatos a la intendencia por el Partido Nacional quien, según el edil, afirmó que “el Frente Amplio es el enemigo”. “Debemos preservar los principios esenciales de la identidad oriental, puramente demócratas y republicanos. Las mujeres y los hombres que hacemos política tenemos una gran responsabilidad en la defensa de estos principios”, finalizó Garlo.

