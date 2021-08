Garlo denunció que un diputado del Partido de la Gente construyó una casa sin los permisos correspondientes

El coordinador de la bancada y edil frenteamplista Joaquín Garlo, informó este martes en el seno de la Junta Departamental sobre una denuncia realizada por vecinos de Punta Ballena en la que señalaban una situación “irregular y grave” que involucra al diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. La denuncia fue presentada por los vecinos el 18 de junio de 2021 pero el expediente que contenía el reclamo no fue consustanciado, informó.

Garlo dijo que la denuncia tenía que ver con la “ininterrumpida” construcción que realizó el diputado en esa zona del departamento sin contar con los permisos correspondientes.

Para el legislador “es grave” que, aunque los vecinos hayan presentado el año pasado la denuncia ante la Intendencia de Maldonado, la obra continuó. “El propietario no tenía los permisos correspondientes”, dijo. “Le fueron negados por el director de control edilicio ya que se trataba de 345 metros cuadrados que no se ajustaban a la ordenanza vigente por superar la altura máxima de edificación”. Garlo denunció que mientras la IDM no había resuelto en consecuencia, el diputado ya había construido una casa, violando la altura permitida de ese lugar que implica planta baja y planta alta, cuando la casa del legislador tiene tres pisos. La construcción tiene 8 metros treinta, superando la normativa departamental, sostuvo.

Relleno

El edil relató que mientras esto ocurría, los vecinos se movilizaron ante la IDM, planteando que el terreno de referencia había sido rellenado muy por encima de los padrones linderos y la propia calle, generado inundaciones porque el agua baja y corre. Dijo que, con un permiso provisorio, por mucho menos altura, el legislador construyó igual, a pesar de la intimación realizada por parte de la IDM, al punto que hoy sigue para adelante.

Pero para Garlo lo grave es que el diputado Peña les haya dicho a los vecinos que el asunto lo arreglaba en la junta y dijo que si la detención de obra no es acatada se procederá a la multa e incluso a la demolición y sostuvo que la IDM, más allá de intimar, nada hizo para hacer cumplir la Ley departamental.

“La Ley es pareja para todos y no se puede dar la espalda a una comunidad que no ha recibido todas las respuestas y acciones necesarias”, finalizó.