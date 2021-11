Gastos de la Junta: edil del FA espera que a partir del viernes haya un cambio de criterio

Tras la audiencia celebrada el pasado martes por la demanda de acceso público presentada por ediles del FA, y luego de la sesión ordinaria de la Junta en la que el Partido Nacional no habilitó tratar el tema de los rubros destinados a medios y publicidad durante este último año, el edil frenteamplista Joaquín Garlo dijo que espera que a partir del viernes haya un cambio de criterio y se transparente el gasto. Ese día se votará la nueva integración de la Mesa de la Junta y el edil Damián Tort será el nuevo presidente. Respecto a los dichos del saliente presidente Sánchez en cuanto a que su partido hace “circo” político, Garlo sostuvo que es grave, además de una falta de respeto.

“Me parece mucho más circense el haber responsabilizado a funcionarios de la Junta o funcionarios políticos de su bancada como los responsables de manejar las redes sociales de la Junta”, dijo Garlo. Sostuvo que el viernes tendrán la información completa dado el plazo que contempló la justicia, pero al mismo tiempo dijo que el Partido Nacional anoche había “apañado una ilegalidad”.

“Esperamos acceder a la información, transparentarla y eliminar la suspicacia; no estamos afirmando que se haya constituido un delito ni que haya manejo oscuro de particulares” dijo.

El FA pretende transparentar los gastos de la Junta, explicó y afirmó que anoche, la rendición de cuentas realizada por el presidente omitió y no hizo referencia a ninguno de estos gastos.

Tarjeta corporativa

Durante la sesión del martes Garlo anunció que pedirá informes sobre el uso de la tarjeta corporativa de la Junta ya que según dijo, habría elementos que apuntan a que la tarjeta se podría haber utilizado para gastos que no son los que corresponderían. Para controlar eso, como parte de su función de edil, recabará la información, pero aclaró que hasta el momento no hay elementos como para afirmar nada.

