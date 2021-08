Germán Cardoso pedirá una comisión investigadora que estudie las contrataciones durante su gestión

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, presentó renuncia a su cargo en la tarde de este viernes tras la polémica desatada por las denuncias del exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. En una conferencia de prensa realizada junto al expresidente Julio María Sanguinetti, Cardoso dijo que su decisión fue para evitar momentos incómodos al presidente, que se va con la cabeza en alto y que dará la pelea política desde su banca de diputado en el parlamento. Además, anunció que pedirá una comisión investigadora que estudie las contrataciones durante su gestión también en el período pasado. El exministro aún no dio a conocer la renuncia en sus redes sociales y tanto en su perfil de Facebook como en su cuenta de Twitter aún figura como Ministro de Turismo. Si bien fuentes políticas indican que en filas coloradas se maneja el nombre del actual senador Tabaré Viera para ocupar el cargo que deja Cardoso, Sanguinetti no confirmó esta versión y dijo que la semana próxima se hablará del sucesor. Seguramente Tabaré Viera no asumirá en el Ministerio hasta tanto se confirme que su suplente no será el quincista Raúl Batlle. Los foristas no permitirán que un integrante del mismo sector que puso a Cardoso contra las cuerdas asuma en el Senado.

“Errores podemos haber cometido, no es humano quien no se equivoca y seguramente, quien no hace no se equivoca. Lo que tengamos que reconocer lo vamos a reconocer” dijo Cardoso, que también dijo que “víctima de un ataque político furibundo” y que se va “con la cabeza en alto” y para “evitarle una situación incómoda al presidente”.





“Como gato entre la leña“

Por su parte, Sanguinetti destacó la actitud de Cardoso y su gesto político; dijo que la semana próxima se definirá el sucesor. De esta forma, no confirmó la versión que indica que Tabaré Viera, actual senador, sería el nuevo Ministro de Turismo.

Asimismo, Álvaro Delgado, secretario de la presidencia, dijo, tras la conferencia de Cardoso, que la salida de éste del gabinete no debilita al gobierno, sino lo contrario y valoró el gesto del ahora ex ministro. “No lo hace cualquiera, es un gesto válido. Nos parece una acción política, valiente, responsable, respetable y corresponde valorar el gesto”, aseguró Delgado, quien también destacó que Cardoso haya decidido pedir una Comisión Investigadora en el Parlamento por los gastos en publicidad que ordenó desde el Ministerio. Delgado también elogió la gestión de Cardoso como ministro de Turismo en plena pandemia del Covid-19: “Se revolvió como gato entre la leña, hizo una gran gestión”.

Poco antes de la conferencia de Sanguinetti y Cardoso, el dirigente Eduardo Elinger, que ocupaba hasta este momento la banca de diputado del ya ex ministro, publicó en su cuenta de Twitter: “He pedido unos días a @CardosoGerman para presentar proyectos en los que venía trabajando y naturalmente luego él ocupará la banca. Agradezco la oportunidad de haber trabajado en este año y medio por el Depto y el País”. En base a FM Gente.