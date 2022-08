Gimnastas del departamento se destacaron en Canelones

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Canelones el torneo federados B de Gimnasia Artística, Se trata de un torneo que se realiza tres veces al año y en esta oportunidad varias deportistas locales tuvieron destacadas participaciones.

Las niñas son en su mayoría oriundas de San Carlos y entrenan con la profesora Evangelina Furtado, dos veces a la semana -durante tres horas- en el Campus de Maldonado, y el resto la ciudad carolina.

En el campeontato los premios se dividen en All around y por equipos. En esta oportunidad, se lograron dos All around en el nivel 3: Catalina Portillo en infantil, y Julieta Freitas en pre infantil.

A continuación se detallan todas las medallas:

Nivel 5

Julieta Baute – juvenil: primer puesto

Nivel 4

Delfina Pérez- Juvenil: tercer puesto

Nivel 3

Agustina Feria – juvenil: primer puesto

Julieta Baeza- juvenil: cuarto puesto

Catalina Portillo- infantil:

primer puesto

Julieta Freitas- pre infantil:

primer puesto

Antonia Chocho- pre infantil:

segundo puesto

Luana Cabrera- pre infantil:

tercer puesto

Nivel 2

Xiomara Carvallo- infantil:

primer puesto

Luzmila Cardozo – infantil:

segundo puesto

Josefina Cuadra- pre infantil:

primer puesto

Lara Umpiérrez- pre infantil:

cuarto puesto

Julieta Rodríguez- pre infantil:

mención

Nivel 1

Jimena Navarro- pre infantil: sexto puesto

Sofia Gutiérrez- mini: segundo puesto

Zoeh Peraza- mini: sexto puesto