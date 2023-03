Glaucoma, esa enfermedad “silenciosa” que padece el 3% de los uruguayos

Por estos días se conmemora la Semana Mundial de Glaucoma, una enfermedad que afecta al 3% de la población uruguaya y que puede llevar a la ceguera. “Esta semana estamos celebrando la Semana Mundial del Glaucoma que es una semana que la usamos para concientizar a la población y además aprovechamos para hacer pesquisas de presión ocular. Es una enfermedad muy importante que puede dejar ciega a la persona”, expresó Patricia Schimchak, presidenta de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos (ASUO). Según contó, en Uruguay y en el mundo “es la primer causa de ceguera irreversible”.

A lo largo de estos años, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos ha detectado una mayor conciencia por parte de la población que llega al consultorio pidiendo que se le tome la presión ocular.

“Se nota que la población está informada del tema y eso es importante porque el glaucoma diagnosticado a tiempo nos va a prevenir un daño”, sostuvo Schimchak, y advirtió que al ser una enfermedad silenciosa, que no tiene síntomas, el diagnóstico a tiempo y los controles, pasan a ser fundamentales para prevenirla.

Para Rosario Varallo, presidenta de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos (ASUO) es muy importante concientizar a la población a través de estas jornadas. “Nosotros no pretendemos diagnosticar puntualmente un glaucoma, sino que gracias a la colaboración de la prensa buscamos llegar a la población para que cada persona tenga la iniciativa de hacerse un chequeo como nosotros estamos haciendo a estos pacientes”, explicó.

Uno de los pilares de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma es promover la salud ocular en relación a esa enfermedad, por lo cual cada año se suman a la Semana Mundial del Glaucoma que este 2023 comenzó el 12 de marzo.

El glaucoma es una de las causas de ceguera irreversibles en el mundo que afecta a 70 millones de personas aproximadamente, lo que representa un 15% de las causas de ceguera en el mundo.

Según estimaciones mundiales, para el año 2030 habrá más de 80 millones de enfermos.

El 90% de los individuos con glaucoma en los países en desarrollo no saben que lo padecen ni conocen su patología.

Es una enfermedad que no da síntomas y es por eso de vital importancia el buen control oftalmológico para su detección temprana.

¿Qué es el Glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad ocular que deteriora al nervio óptico.

Mediante exámenes oculares periódicos, detección temprana y tratamiento adecuado usted puede prevenir el daño visual, el cual es irreversible. Constituye una de las primeras causas de ceguera junto con la diabetes y la maculopatia.

¿Cómo afecta la visión?

Los cambios visuales son graduales, inicialmente se afecta la visión periférica, por lo que uno puede no darse cuenta que padece glaucoma. Con el tiempo, la pérdida visual también afecta la visión central en forma progresiva.

¿Quién corre riesgo?

Toda la población está expuesta a tener glaucoma pero los que presentan mayores riesgos de desarrollar son: personas mayores de 40 años, antecedentes familiares de glaucoma, factores raciales (afrodescendientes), antecedentes de traumatismos o inflamaciones oculares y diabetes, miopía, hipertensión arterial, factores vasculares, jaquecosos y/o migrañosos, quienes utilizan corticoides en forma crónica. La presión ocular elevada es claramente el factor de riesgo más importante para desarrollar glaucoma.

¿Cuáles son los síntomas?

Los pacientes portadores de glaucoma pueden no presentar síntoma alguno hasta etapas avanzadas de la enfermedad.

Los pacientes suelen ser diagnosticados en un examen de rutina en el consultorio del oftalmólogo, donde concurren por disminución de la visión, creyendo requerir solamente un par de anteojos.