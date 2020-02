El primer fin de semana de febrero se festeja en todo el mundo el Global Game Jam (GGJ), el evento de creación de videojuegos más grande del mundo, que se realiza de forma simultánea en 120 países y le propone a sus participantes desarrollar un videojuego con un límite de tiempo: 48 horas.

En Uruguay el GGJ tuvo varias sedes, cuatro en Montevideo y una sola en el interior del país, esta fue Punta del Este. En Start Up Café se reunieron 15 hombres y mujeres, diseñadores gráficos, programadores, modeladores de 2 y 3D y artistas, para darle vida a juegos electrónicos bajo una temática única. Los participantes no solo llegaron del departamento, algunos también se acercaron desde otras ciudades e incluso otros países.

El desafío de este evento no se encuentra solo en las pocas horas de trabajo con las que cuentan los participantes, sino también en el hecho de que la temática que debe tener el videojuego es secreta hasta el inicio de las actividades. Esto funciona así para que los participantes no lleguen con ideas previas, sino que las piensen en el momento. Este año la temática del evento fue: “repair”, reparar.

En el lanzamiento de las actividades se presentaron autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería para mostrar las herramientas que tiene el ministerio para insertarse en esta industria digital de creación de entretenimiento.

El evento nace de una corporación norteamericana llamada Global Game Jam Inc que tiene como misión fomentar la educación y el diseño gráfico a través de eventos con propuestas y actividades innovadoras.

Horas contadas

En Punta del Este el GGJ comenzó el pasado viernes a las 17 horas, cuando los participantes se reunieron para conocerse entre ellos y la temática de una nueva edición. Después de dividirse en tres equipos, los participantes fueron a la glorieta de la playa mansa para inspirarse y hacer la lluvia de ideas de donde saldrían los conceptos principales de cada juego.

En cada equipo participaron programadores, artistas y diseñadores. En entrevista con Correo de Punta del Este, la organizadora del evento en la zona, Laia Eguren, dijo que “es muy interesante lo que ocurre en la jam, porque viene gente muy experiente, otras que recién están estudiando y otras que no tienen nada de experiencia”.

El segundo día fue el más intenso, el trabajo comenzó en la mañana y se extendió durante todo el día y la noche. En esta jornada los participantes llevaron a la práctica todas las ideas que pensaron. Diseñaron personajes, escenarios, tramas, guiones y códigos. El trabajo en equipo fue clave para poder pasar las horas.

En la última jornada los equipos ultimaron detalles gráficos y de sonido, y presentaron los juegos ante sus compañeros y la organización del evento.

En esta edición del GGJ se crearon en Punta del Este tres juegos: Crisis Time, Star Dust y Fishpair. Cada equipo desarrolló el concepto brindado por la organización de maneras muy diversas, con personajes y argumentos de juego diferentes. Desde la organización dijeron a Correo de Punta del Este, que en esta diversidad está la riqueza del evento.

Crisis Time trabaja la temática “reparar” sobre los sentimientos, el objetivo central del juego es lograr reparar los sentimientos de diferentes personajes mediante ingredientes como amor, entretenimiento o comida.

Star Dust toma la temática pensando en energías. El jugador debe proteger una estrella de energías malignas que la atacan, y enviarle energías buenas para reparar los daños que ya tiene.

Por otra parte, Fishpair recorre un camino con conciencia medioambiental. El protagonista del juego es un pez que debe limpiar la basura del océano para reparar sus daños.

En el evento los participantes pudieron mostrar sus destrezas, experimentar y aprender de herramientas nuevas. El evento funcionó como exposición de saberes y no como competencia, todos los juegos fueron subidos a la web del GGJ y están disponible para pruebas.