Globant anunció el lanzamiento de la tercera edición de los premios “Women that Build”

La compañía Globant anunció hoy el lanzamiento de la tercera edición de los Women that Build Awards que reconocen a las mujeres de todo el mundo destacadas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

Los premios están diseñados para estimular la innovación y colaboración en la industria tecnológica mientras promueven la pluralidad y conectan a mujeres de diferentes partes del mundo. Este año los premios cuentan con cinco categorías: Tech Entrepreneur, Digital Leader, Rising Star, Board Executive, y Techfluencer. Los Premios por categoría se otorgarán a nivel mundial con paneles de jueces en cada uno de los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, India, México y el Caribe, Perú y Ecuador, España, Reino Unido, EE. UU. y Canadá y Uruguay.

Puntualmente, las nominadas de Uruguay serán evaluadas por un grupo de expertos locales conformados por: Mercedes Aramendia (presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones), Martín Aguirre (director de Redacción del diario El País), Anabela Aldaz (presidenta de OMEU), Silvana Olivera (vicepresidenta del Banco de Seguros del Estado) y Magdalena Giuria (directora Ithaka @ UCU | COO & Cofounder BRAVA).

Los premios globales incluirán becas dirigidas a programas de liderazgo en universidades destacadas. Las ganadoras también serán destacadas en la cartelera de NYSE Times Square en la ciudad de Nueva York y serán invitadas a asistir a un taller internacional con las ganadoras y finalistas anteriores de los Women That Build Awards. Además, en la agenda se incluye un viaje a la ceremonia global de premiación, donde se tendrá la oportunidad de hacer networking con speakers y participar en paneles, charlas y actividades de creación de comunidad.

Brecha de género

“No hay duda de que la brecha salarial de género y la falta de representación femenina, incluidos los puestos ejecutivos a nivel de directorio en el sector tecnológico, ha sido un problema global desde hace mucho tiempo”, dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant. “Durante la post-pandemia, la brecha de género aumentó en la industria de la tecnología y las oportunidades de crecimiento disminuyeron. Con esto en mente, las organizaciones pueden ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, acompañar a las mujeres a alcanzar puestos de liderazgo y hackear las barreras para que todas las personas puedan prosperar, encontrando crecimiento profesional dentro de nuestra industria”.

Según el Informe Global Gender Gap de 2022 del Foro Económico Mundial, las mujeres solo ocupan el 24% de los puestos de liderazgo (directora, vicepresidenta, CXO y socia). Globant cree que las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo dentro de la industria de IT pueden crear un impacto positivo para otras mujeres. Con el fin de distinguir y reconocer un rol tan distintivo, en los Premios de este año, Globant creó la categoría Board Executive, que busca complementar las categorías existentes para lograr un impacto más duradero en la sociedad.

“En Globant estamos trabajando para romper estereotipos en la industria tecnológica y estos premios son una forma importante de reconocer a las mujeres que han tenido un gran impacto en la industria, así como de invitar a otras a unirse a este mundo de infinitas oportunidades”, dijo Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer y Executive Director de Globant Argentina. “El avance tecnológico genera resultados exponenciales en los mercados, las empresas, las sociedades y las culturas. Las mujeres y las minorías deben participar en el diseño del nuevo paradigma tecnológico y aportar sus valiosas perspectivas sobre las necesidades y los desafíos”.

Hasta el momento, los premios de 2022 contarán con el apoyo de patrocinadores como Salesforce, World Economic Forum (WEF), y New York Stock Exchange (NYSE). Adicionalmente, Rosario Marin, ex Tesorera de los Estados Unidos y Kimberly Bryant, Fundadora y CEO de Black Girls CODE y Ascend Ventures confirmaron su participación como jurados.

Las ediciones pasadas de los premios contaron con 4.000 candidatas en más de 25 países, 80.000 votos y 90 jurados internacionales incluyendo a David Howell Evans (The Edge), presidente de Endeavor Irlanda & Guitarrista de U2, y Shari Loessberg, Senior Lecturer de MIT Sloan School of Management en 2020, y Cristina Farjallat, Head of Scaled Latam en Meta y Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República Oriental de Uruguay en 2021.

El 16 de agosto de 2022, Globant presentó la tercera edición de los premios al tocar la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con los ganadores mundiales del año pasado, incluidos Vaneza Caycho Ñuflo, Elena M. Ordóñez del Campo, Valentina Moreno Viveros, y otras representantes de Globant.

Para obtener más información sobre los Women that Build Awards o para nominarse a sí misma u otra persona, visite http://womenawards.globant.com