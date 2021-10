Gloria Fuentes dejó el MPP y se declaró independiente

La histórica dirigente frenteamplista, suplente de diputada del Movimiento de Participación Popular (609) abandonó el sector por diferencias internas y se declaró independiente dentro del Frente Amplio. La decisión generó sorpresa y la primera línea nacional del grupo intentó, en los últimos días, aplazar la decisión, pero Fuentes se mantuvo firme.

Según la emisora FM Gente, si bien Fuentes venía evaluando el tema desde hace algunas semanas, la decisión final se adoptó hace pocos días y fue analizada al más alto nivel del MPP. De hecho, tanto dirigentes históricos del sector como las figuras jóvenes más visibles trataron de poner paños fríos a la situación, pero las diferencias internas que se venían generando con el diputado Eduardo Antonini llevaron a que Fuentes entendiera que ya no podía seguir formando parte del equipo legislativo y del grupo.

Fundadora del MPP y militante del FA desde su nacimiento, Fuentes llegó a Piriápolis varios años atrás donde continuó con su militancia. Luego se radicó en la ciudad de Maldonado de forma definitiva. Ocupó distintos cargos en el gobierno departamental y también en la Jefatura de Maldonado durante la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. Integró la línea de suplentes a la intendencia de Darío Pérez y en las últimas elecciones resultó electa en la línea de suplentes del diputado Eduardo Antonini.

Definida como “orgánica”, Fuentes ha sido la referente local y persona de confianza del ex presidente José Mujica y de la senadora Lucía Topolansky y de dirigentes como Eduardo Bonomi, la diputada Susana Pereira y Alejandro Sánchez, entre otros. Consultada por la emisora, Fuentes confirmó su desvinculación del MPP pero no quiso abundar en detalles y definió como de “diferencias insalvables” algunas situaciones que se generaron a lo largo de este tiempo con Antonini.

FM Gente