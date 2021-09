En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo tuvo lugar una conferencia organizada por la Cámara Uruguaya de Turismo en la que participaron el presidente de la República Luis Lacalle Pou, los ministros de Trabajo Pablo Mieres, de Turismo Tabaré Viera, y la ministra de Economía Azucena Arbeleche, quien comunicó nuevas medidas de apoyo del gobierno, como la eliminación del IVA para turistas no residentes, entre otras.

La secretaria de Estado enumeró “algunas medidas, algunos incentivos que desde el gobierno hoy estamos desplegando para apoyar a todo el sector estos meses que se vienen. Lo hacemos ahora porque estamos en una situación de que la perilla sanitaria tiene determinada ubicación, pero no porque pensamos que el turismo corresponde solo al verano. Pero sí porque estamos en vísperas de esta apertura de fronteras, y es pensando en eso que compartimos estos apoyos en el día de hoy”.

Los sectores que están incluidos en esta medida son las organizaciones de fiestas y eventos (tengan o no locales), la realización de congresos o ferias nacionales e internacionales, las agencias de viajes, el transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones (y todo ese numeral que contienen otros grupos), las salas de cine, la distribución cinematográfica y los teatros, todo lo que tiene que ver con los alojamientos, los artistas y actividades conexas publicitarias, el alquiler, servicio y soporte de equipos de filmación y la prestación de servicios audiovisuales, lo relacionado a la educación deportiva y recreativa, y lo que tiene que ver con otro tipo de actividades deportivas, como clubes deportivos.

Se prorrogó la ley 19.956, la cual otorga la exoneración en los aportes del cien por ciento de los aportes patronales, la exoneración de los adelantos de IRAE y la exoneración de los anticipos del Impuesto al Patrimonio.

En segundo lugar, se extienden los nueve puntos de devolución del IVA, que ya está vigente para todo lo relacionado con servicios gastronómicos, para el arrendamiento de autos sin chofer, y los servicios de mediación de arrendamiento de inmuebles turísticos -es decir las inmobiliarias-, a lo cual se le suma el catering para fiestas y eventos, y otros servicios relacionados a las fiestas y eventos.

No residentes

Como nueva medida y ante la apertura de fronteras se reducirá la totalidad de la tasa del IVA para los turistas no residentes, comprendiendo las mismas actividades que tienen la devolución de los nueve puntos de IVA. “Estamos agregando, además, para el caso de los arrendamientos temporales de inmuebles con fines turísticos, el crédito fiscal que se le devuelve a los no residentes del 10,5 por ciento, es decir la tasa que paga el arrendador por concepto de IRPF o de impuesto a la renta de no residentes”, anunció Arbeleche.

Además, la ministra explicó que “estamos suspendiendo la retención del IRPF de impuesto a la renta de no residentes en contratos de arrendamientos temporales que se hacen a través de las inmobiliarias, y esto también ha sido un pedido de la cámara, de manera que se ubiquen en la misma situación las inmobiliarias y las reservas que se hacen a través de las distintas aplicaciones”.

Finalmente, los préstamos con la garantía estatal -el SiGa Impulso que se ha diseñado especialmente para el sector turístico- se prorroga hasta el 30 de abril del año 2022

Por su parte el ministro de Trabajo, Pablo Mieres reiteró la decisión de la extensión del seguro de desempleo parcial hasta el 31 de marzo del próximo año.

El presidente Luis Lacalle Pou hizo un llamado a los actores del sector a mantener los precios “justos” en esta temporada de “recuperación”.

“Uno estima que quienes viven del turismo van a entender que toda la cadena tiene que tener los precios justos en esta temporada. Yo la llamaría temporada de recuperación. Ojalá recuperación de una gran cantidad de subsectores”, y añadió que se intentará “extender” la temporada para que no sea solo estival.

En ese sentido, indicó que el gobierno trabaja en “promocionar” el país, y destacó la realización de las finales de las copas Libertadores y Sudamericana en el Estadio Centenario en noviembre.

Por su parte el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que cree en la apuesta de innovar, descentralizar y desestacionar el turismo, y resaltó el trabajo que ha hecho el gobierno durante la crisis sanitaria para aportar algunas soluciones o paliativos.

Además, dijo que ahora hay que pensar en “el día después” y para ello poner el foco en la reintegración y en desarrollar el sector.