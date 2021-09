Este miércoles 29, en el Auditorio Vaz Ferreira, el Ministerio de Educación y Cultura, la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay realizaron la conmemoración del centésimo aniversario del nacimiento de Roberto Caldeyro Barcia.

Participaron en la actividad la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, Graciela Lago, y el miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu), Enrique Cabaña.

En esta instancia, el presidente de la Anciu, Rafael Radi, brindó una conferencia titulada “La ciencia nacional en encrucijada: entre la comprobación y la incertidumbre”.

En la oportunidad, el presidente del Correo Uruguayo, Rafael Navarrine, presentó el sello conmemorativo del centenario de Caldeyro Barcia. Junto a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, descubrió la gigantografía del sello y mataselló el sobre del primer día de emisión.

Personalidad

Roberto Caldeyro Barcia, nacido en 1921, fue uno de los científicos más importantes de Uruguay. Investigó la actividad contráctil del útero y sus efectos sobre el feto durante el trabajo de parto. Como director del Centro Latinoamericano de Perinatología, lideró un equipo que sirvió de base para el desarrollo de políticas de salud maternoinfantil, entre las que se originó el concepto de “parto humanizado”.

Por estos motivos, su nombre estuvo asociado al desarrollo de la investigación y la ciencia en Uruguay. Esto le valió un reconocimiento internacional que lo llevó a ser candidato al Premio Nobel en tres oportunidades.

También fue el principal promotor y dirigió el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), con el fin de establecer una plataforma científica y alentar el desarrollo tecnológico en Uruguay.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, anunció que en el marco del centenario de Caldeyro Barcia se creará un premio dirigido a los logros en materia de actividad científica y al reconocimiento en el rubro.

Da Silveira explicó que no existe en Uruguay un premio de estas características y que será destinado a los logros y no a la trayectoria. Estará dirigido a científicos uruguayos, sin tomar en cuenta si se desempeñan o no en el país.

Además, dijo que no será solo un gesto simbólico, sino que estará acompañado por un aporte económico de US$ 10.000, como forma de demostrar el compromiso del Gobierno de canalizar recursos a la tarea científica y a sus investigadores. Según explicó, su instauración este año se debe a que se trata del centenario de Caldeyro Barcia y por ser el año en que se espera llegar al fin de la pandemia. Asimismo, el ministro explicó que se enviará un proyecto de ley que establezca el carácter de permanencia de este galardón.