Gobierno decreta nuevo régimen para concesión de permisos de residencia a extranjeros

El presidente Luis Lacalle Pou decretó un nuevo régimen para la concesión de los permisos de residencia permanente a extranjeros que tengan vínculos familiares con nacionales o naturales uruguayos.

El mismo decreto, firmado el pasado 8 de febrero por el presidente Lacalle y los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, también busca dar una mayor flexibilidad a los permisos de residencia tramitados por ciudadanos residentes del Mercado Común del Sur.

El decreto regula en parte las disposiciones establecidas por el artículo 169º de la ley 20.075 del 10 de octubre del año pasado, que estableció que este tipo de trámites debe ser efectuado en el Ministerio del Interior y no en el Ministerio de Relaciones Exteriores como ocurría hasta el presente.

El artículo 1º del citado decreto establece: “los cónyuges, concubinos, padres y hermanos de uruguayos podrán solicitar su residencia permanente ante el ministerio del Interior, acreditado dicho vínculo a través de la presentación del o de los testimonios de partidas de estado civil correspondientes a cada caso, apostillados o legalizados y traducidos de corresponder y el documento de identidad, DNI o pasaporte con las características del artículo 17º del decreto 394/009 de 24 de agosto de 2009, como así también acreditando la carencia de antecedentes penales del o de los países donde hayan residido los últimos cinco años por un período superior a los seis meses y el cumplimiento a lo dispuesto en el decreto Nº292/020 de 23 de octubre de 2020, respecto al certificado esquema de vacunación uruguayo. El o los padres en ejercicio de la patria potestad o a la falta de éstos su tutor, podrán tramitar la residencia permanente de aquellos menores de edad comprendidos en el artículo 33º literal e de la Ley 18.250 de 2008 en la redacción dada por el artículo 169º de la Ley 20.275 de 20 de octubre de 2022”.

Mercado Común del Sur

Artículo 2º: “a los efectos del artículo que reglamenta, se considera que el nacional de un Estado parte o asociado del Mercosur, puede gestionar su residencia permanente cuando tenga el ánimo de hacerlo y cumpla con los siguientes requisitos ante el Ministerio del Interior o la oficina consular uruguaya correspondiente: A) calidad de nacional de estado parte o asociado de Mercosur acreditada mediante pasaporte o documento de identidad vigente y en buen estado. B) Los nacionales de los Estados partes o asociados del Mercosur mayores de 18 años, deberán realizar declaración jurada de ausencia de antecedentes internacionales penales o policiales, donde se manifieste que el interesado no se encuentra comprendido en lo dispuesto en los literales B, C y D de los artículos 45ºy 46º de la ley 18.250 de 6 de enero de 2008; c) Presentación de los correspondientes antecedentes penales del o de los países donde haya residido en los últimos cinco años por un periodo superior a seis meses: D) acreditar certificado esquema de vacunación uruguayo conforme a lo establecido en el decreto N292/020 de 23 de octubre de 2020. E) El Ministerio del Interior otorgará vista a la Oficina Central Nacional de Interpol y a la Dirección Nacional de Policía Científica a los efectos de expedirse respecto de los antecedentes penales de titular del trámite, en un plazo máximo de quince días hábiles, debiendo informar aquellos casos que registren una alerta, transcurrido ese plazo, salvo comunicación en contrario, se considerará cumplido el requisito para darle continuidad a trámite de solicitud de residencia. El vencimiento de dicho plazo, no eximirá a la Oficina Central Nacional de Interpol y a la Dirección Nacional de Policía Científica de su obligación de expedirse sobre la eventual existencia de tales antecedentes”.

La Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior expedirá el certificado correspondiente a los efectos de que el titular del trámite se presente ante la Dirección Nacional de Identificación Civil para obtener su documento de identidad uruguayo.