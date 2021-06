Gobierno definirá mecanismo que permita vacunarse a los extranjeros que viven el país

El gobierno definirá en las próximas horas el mecanismo que permitirá vacunar en el mediano plazo a los extranjeros que residen en el país y que no tienen la documentación necesaria para poder recibir las dos dosis de la vacuna contra el SARS Cov2.

El nuevo proceso se cumplirá a partir del trámite que los interesados lleven adelante en Cancillería luego del cual obtendrán un código que les permitirá agendarse en el sitio web.

En el territorio nacional residen varios miles de ciudadanos extranjeros que ingresaron al país, en su mayor parte, antes del estallido de la pandemia en marzo del año 2020.

Buena parte de ellos obtuvo la residencia legal e inclusive la ciudadanía luego de cumplir con los trámites correspondientes.

Otros, en cambio, ya tenían tramitada la residencia en nuestro país y cuentan desde entonces con la cédula de identidad, entre otros documentos, lo que les permitió acceder al plan de vacunación.

Quienes gestionaron la residencia en medio de la pandemia pudieron ingresar al territorio nacional pese a que las fronteras se encontraban cerradas excepto para compatriotas y extranjeros, en ambos casos residentes en el país como es el caso de la diva argentina Susana Giménez. Otra buena parte logró ingresar al país mediante el trámite de reunificación familiar.

A Miami

Empero, hay familias de extranjeros que residen desde hace más de dos años en Uruguay en las que alguno de los miembros del núcleo familiar no tiene documento uruguayo alguno, lo que les imposibilita, hasta el momento, acceder a una vacuna. Esto genera que no pocos de estos extranjeros decidan por estos días viajar al exterior para vacunarse. El destino elegido es Miami, según narraron a Correo de Punta del Este dos de estas personas. “No es mi problema porque tengo documentos uruguayos desde hace muchísimos años. No es el caso de mi señora que vive acá desde hace muchísimo tiempo y que por una causa u otra nunca tramitó su documentación. Todavía no pudo vacunarse y tenemos mucho miedo. Ahora pensamos en viajar a Miami para que ella se vacune ahí. El problema es que ella no podrá volver a entrar. Y el trámite en el consulado de Uruguay en Buenos Aires es muy difícil hacerlo. Casi imposible. Parece que nos quedamos en Miami”; dijo Mario, propietario de un apartamento de cuatro dormitorios en la rambla “Lorenzo Batlle Pacheco” de la playa Brava.