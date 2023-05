Gobierno extendió beneficios en servicios turísticos

El Poder Ejecutivo extendió en las últimas horas la reducción del 9% de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) para algunos servicios turísticos hasta el 30 de setiembre del 2023. Este beneficio rige para turistas residentes y no residentes, siempre y cuando el pago se efectúe con medios electrónicos. El descuento se aplicará en servicios gastronómicos ofrecidos por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas; hoteles, posadas o casas de campo; granjas turísticas y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje. Asimismo, será válido para servicios de catering, para fiestas y eventos, de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico y arrendamiento de vehículos sin chofer.