A partir del próximo 1º de febrero, tanto los compatriotas residentes en el exterior como los extranjeros residentes en el país podrán ingresar al territorio nacional, tal como ocurrió hasta el 20 de diciembre pasado.

La decisión fue adoptada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la sesión del gabinete de ministros cumplida al caer la tarde de hoy en la Torre Ejecutiva de Montevideo.

Lacalle Pou y sus ministros resolvieron retrotraer la situación ante la inminente caída de las medidas adoptadas el pasado 16 de diciembre y el 6 de enero de este año.

Por esta razón, a partir del primer día del segundo mes del año, regirán las excepciones establecidas por los decretos aprobados por el gobierno el 24 de marzo y el 2 de junio del año pasado.

Este último decreto, aprobado a principios de junio, estableció las excepciones vigentes a la prohibición parcial de ingreso al territorio nacional aparte del derecho de los compatriotas residentes en el exterior y de los residentes extranjeros en el Uruguay.

Quiénes sí, quiénes no

Las excepciones son las siguientes: “Queda prohibido el ingreso al país de ciudadanos extranjeros provenientes de cualquier país a excepción de: a. Extranjeros residentes en el país. b. Tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques. c. Choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria. d. Diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo o ante Organismos Internacionales con sede en el país. 2 e. Extranjeros que se beneficien de corredor humanitario o sanitario establecido para el embarque o desembarque de cruceros, buques y aviones con base donde la autoridad sanitaria determine. f. Brasileños que, demostrando su condición de fronterizos, ingresen a la República por la frontera Uruguay – Brasil y permanezcan en la ciudad fronteriza. g. Casos manifiestamente fundados de protección internacional conforme lo dispuesto por la Ley N° 18.076, de 19 de diciembre de 2006 (Ley de Refugiados), los que deberán ser analizados, caso a caso, tomando particularmente en cuenta la situación de las personas que arriban por motivo de reunificación familiar con extranjeros que ya cuentan con residencia permanente en el país. h. Situaciones debidamente justificadas de reunificación familiar (con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, conforme dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18250, de 6 de enero de 2008, o humanitarias no previstas en los demás literales, gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Dirección Nacional de Migración. i. Ingresos transitorios con fines laborales, económicos, empresariales o judiciales gestionados ante la Dirección Nacional de Migración por el Ministerio competente correspondiente al área de actividad involucrada y fundado en razones de necesidad impostergable. Las personas comprendidas en los numerales “a”, “b”, “d”, “g” y “h” deberán cumplir las medidas sanitarias establecidas por ei artículo 8 del Decreto N° 93/020, de 13 de marzo de 2020. Las comprendidas en los numerales “c”, “e”, “f e “i” deberán cumplir con las medidas sanitarias especiales que la autoridad sanitaria determine para el caso concreto”.

Hisopados y cuarentenas

Durante la conferencia de prensa, Lacalle Pou adelantó que técnicos del Ministerio de Salud Pública estarán a cargo de las tareas de control en los pasos de frontera del país, tanto marítimos, así como terrestres y aéreos.

El principal desafío de los funcionarios del Ministerio de Salud Pública será el de controlar la obligatoriedad en la presentación de los hisopados y el cumplimiento de las cuarentenas de todos aquellos que ingresen al territorio nacional.

Por otro lado, Lacalle Pou defendió el ámbito de confidencialidad que rodea las negociaciones entre el estado uruguayo y las farmacéuticas. “La opción era firmar un contrato con confidencialidad o no tener vacunas”, explicó y dijo que “vacunarse es una muy buena cosa”, pero planteó que seguirá siendo voluntaria la inmunización. “Es una libertad solidaria. No es solo para mí, sino para el resto de la sociedad. Somos partícipes de una sociedad”, dijo. En este sentido, agregó que “el mundo va a ir” hacia un “pasaporte sanitario para muchísimas cosas”. Habrá una campaña “de información” acerca de la vacuna y de las “bondades de vacunarse” para finalizar diciendo “me parece que el uruguayo va a ir a vacunarse”, afirmó Lacalle Pou.