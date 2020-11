El gobierno respondió a la política de compras como atractivo turístico de su par argentino, instrumentando el “cero kilo” a los uruguayos que crucen el Río de la Plata para aprovechar la diferencia cambiaria existente entre ambos países.

Desde la pasada semana, la empresa Buquebús lleva adelante una fuerte campaña para incentivar el cruce del Rio de la Plata y desde hace algunos meses el buque “Papa Francisco” tiene flechado el tránsito hacia el puerto de Montevideo trayendo entre cien y doscientos argentinos interesados en radicarse en el territorio uruguayo, básicamente en Punta del Este. Empero, en los últimos días cambió la suerte de la empresa después de que el gobierno argentino resolviera flexibilizar su política de ingresos al vecino país. Desde la pasada semana, un turista extranjero puede ingresar al territorio argentino solo con el resultado de un PCR en la mano. En el punto de entrada, funcionarios argentinos retirarán una muestra de la saliva de cada visitante. Luego anotarán su teléfono y su lugar de residencia en el vecino país. Nada más. Ni siquiera deberá cumplir con cuarentena obligatoria. Libre desde el momento que pise tierra porteña. A esto se suma la tremenda diferencia cambiaria existente entre uno y otro país que transforma al Uruguay en uno de los países más caros del mundo y, por el contrario, a la Argentina en uno de los más baratos, lo que explica el interés de muchos uruguayos en cruzar el Río de la Plata, algo que se comenzó a notar en los últimos días. El hecho fue analizado por el presidente de la República Luis Lacalle Pou y varios de sus ministros entre los que un eventual éxodo de uruguayos a comprar en tierras argentinas, disparó todas las alarmas.

No crucen

Al finalizar el encuentro, el vocero fue el ministro de Salud Pública Daniel Salinas quien advirtió sobre los riesgos de cruzar el Río de la Plata. Al comenzar el encuentro con la prensa realizado en la residencia oficial de Suárez y Reyes, Salinas se refirió al brote de registrado en la Escuela Militar de Toledo, en el departamento de Canelones. “Arrancamos el partido dieciocho a cero”; ironizó. Paso seguido, el ministro fue enfático al rechazar el interés en el viaje de compras a Buenos Aires o a cualquier lugar del vecino país.

“El MSP no aconseja, y pongo énfasis en no aconseja, viajar a los países que tienen una elevada circulación (del virus), por ejemplo, Argentina o Brasil”, advirtió el secretario de estado. Salinas continuó refiriéndose a este tema recordando que los viajeros de compras tendrán que hacerse cargo de los hisopados obligatorios a su regreso. “No van a ser cargo de la mutualista ni del Fondo Coronavirus, van a ser cargo del viajero”, afirmó. En el mismo sentido, agregó que los viajeros deberán cumplir con la cuarentena vigente para toda persona que ingrese al territorio nacional. Sobre este punto, sostuvo que el ministerio a su cargo pedirá a la Dirección Nacional de Migraciones toda la información necesaria que permita establecer si los viajeros cumplen o no con la cuarentena a su regreso. En el caso de que los funcionarios encargados de seguir esta información confirmen que un viajero no cumplió con la cuarentena, la situación será puesta a consideración del Ministerio Público y Fiscal.

“Tenemos un estatus sanitario que es envidiable desde el punto de vista regional y mundial”, enfatizó Salinas. Respecto a los viajeros que cruzaron el Río de la Plata para hacer shopping, el ministro dijo que se trató, hasta ahora, de una cantidad menor de personas. Calificó como “inteligente” la decisión de la mayoría de no viajar a la Argentina “contagiarse”. “Ahora hay que resignarse y consumir uruguayo. Salir a pasear en Uruguay, sin aglomerarse, disfrutar de nuestras bellezas naturales. A veces las crisis son oportunidades. Mucha gente tanto de Montevideo como del interior no conoce las bellezas que tenemos en nuestro país. Los motivamos a que en lugar de consumir en el extranjero gastemos esas cifras tan importantes, consumamos turismo uruguayo, seguro, con protocolos”, reflexionó Salinas.