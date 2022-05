Gobierno nacional prorrogó vigencia del régimen de promoción de inversión para la construcción

El gobierno prorrogó un año más la vigencia del régimen de promoción de inversión para la actividad de la construcción denominada de “gran dimensión económica” que tiene como plazo el próximo 31 de diciembre.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou dictó el pasado martes 17 de mayo el correspondiente decreto actuando con los ministros de Economía Azucena Arbeleche de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos, de Turismo Tabaré Viviera y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira.

El primer decreto de este mecanismo fue dictado por el entonces presidente Tabaré Vázquez el 13 de octubre de 2016 creándose por el mismo un régimen de promociones de inversión para la industria de la construcción denominada de “gran dimensión económica” al amparo de la normativa prevista en la ley de inversiones de promoción industrial de 7 de enero de 1998 durante la segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti.

El decreto 329 del 13 de octubre de 2016 estableció la fecha del 31 de diciembre de 2022 como plazo máximo para ejecutar las inversiones comprendidas en el citado marco.

En el presente, la administración del presidente Luis Lacalle Pou entendió conveniente extender el plazo vigente para la ejecución de las inversiones comprendidas en el citado régimen cuyos responsables estimen que estas se extenderán más allá del plazo establecido en la normativa durante la gestión del presidente Tabaré Vázquez. La prórroga en cuestión permitirá a las empresas computar sus inversiones al régimen de promoción al que alude el decreto.

El artículo 3º del decreto aprobado por la presente administración de gobierno establece: “inversiones comprendidas, Quedan comprendidas en la presente declaratoria, las inversiones ejecutadas entre la fecha dispuesta en los literales que se establecen a continuación y el 31 de diciembre de 2023”.

Antecedentes

El decreto en cuestión se remonta al gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez. Este régimen de promoción fue en la misma sintonía que la batería de medidas dispuestas por el intendente Enrique Antía apenas asumió su segunda administración municipal. Las medidas locales establecieron un régimen de promoción de la industria de la construcción que incluyó la cancelación del impuesto denominado “retorno por mayor valor”, el no pago de contribución inmobiliaria y el no pago de tasas. Estas medidas, nacionales y locales, movieron la actividad de la construcción. Los edificios Fendi, Venetian Tower y Surfside fueron algunos que se levantaron al amparo del citado régimen. En el caso de Maldonado no corren más esas medidas de estímulo. Una alta fuente municipal aseguró que el ejecutivo departamental analiza la aplicación de algunas medidas similares.