Golpiza en Ocean Park: Ministerio del Interior ordenó investigación de urgencia

El Ministerio del Interior ordenó a la Jefatura de Policía de Maldonado instruir una investigación de urgencia para deslindar las eventuales responsabilidades policiales en el caso del vecino de Ocean Park presuntamente privado de su libertad por cuatro argentinos que también residen en el lugar.

“La Fiscalía citó para el día 19 de julio a las personas que van a ser indagadas por lo que ha sido denunciado. A su vez, el ministerio del Interior –a través de la Dirección de la Policía Nacional- dispuso que la Jefatura de Policía de Maldonado realizara una investigación de urgencia a los efectos de ver cuál fue la actuación policial que, en principio, fue correcta”, dijo el ministro interino del Interior, Guillermo Maciel al ser consultado sobre el caso durante una informal rueda de prensa. “Vamos a ver los resultados de esa investigación de urgencia y ver luego la decisión que adopte la Fiscalía respecto de la denuncia que presentó este ciudadano”, agregó Maciel.

“Yo no puedo adelantar lo que ocurrió en este caso porque está en órbita de Fiscalía. Está previsto en el Código de Procedimiento Penal el arresto civil. Simplemente por la información de prensa es difícil determinar si fue esa situación o fue un exceso y es justicia por mano propia. Será la Fiscalía la que debe determinar qué situación se dio en estas circunstancias, si existieron lesiones, qué motivaciones hubo en este caso en particular”, indicó Maciel.

“La función policial la cumple la Policía Nacional y son sus profesionales los que deben encargarse de estas situaciones”, afirmó. “En esta situación en particular ya hay dos personas formalizadas por receptación según me informa el director nacional de Policía porque en esa zona sí habían ocurrido hurtos. La Policía Nacional actuó y logró individualizar a dos de los autores, por lo menos y la Fiscalía actuó y formalizó a dos personas por esa situación. Esto no implica a este otro ciudadano que hace la denuncia que, aparte de no tener antecedentes, hasta ahora no hay nada que lo implique en esa situación”, sostuvo Maciel.

Nueva denuncia

Por otra parte, la periodista Laura Do Carmo confirmó en las últimas horas que una nueva denuncia recayó contra uno de los argentinos acusados de haber privado de su libertad y atormentar al vecino de Ocean Parki.

Se trata de un argentino de 40 años que declaró vivir en Sauce de Portezuelo y que se presentó ante el destacamento policial tras enterarse de los hechos violentos que tuvieron como víctima a Gabriel Pérez y radicó denuncia contra uno de los participantes, cuñado suyo, con el que también vivió en carne propia una situación violenta. El nuevo denunciante dijo temer por su vida, “sabiendo cómo es” el denunciado.

La nueva denuncia fue radicada el martes 11, a las 19.40 en el destacamento de Sauce de Portezuelo, y según la documentación a la que accedió Punta News, quien la radicó declaró: “me presento a denunciar a mi cuñado, L.B., ya que el día jueves 6 de los corrientes, realizó justicia por mano propia en contra del vecino Gabriel Pérez; mientras lo golpeaba le preguntaba si yo lo había mandado u organizado el hurto que sufrió un amigo de ellos de nombre David”.

El denunciante dijo haber tomado conocimiento de estos hechos por el propio Gabriel Pérez y agregó que en una oportunidad anterior, él mismo tuvo inconvenientes con su cuñado L.B.. “A fines de febrero de este año recibí la visita de mi señora madre y al enterarse ellos unos días antes, me dicen que no la podía recibir en mi casa, si no que me abstuviera a las consecuencis y eso que mi propiedad es a varias cuadras de la de él, desconozco los motivos de estas actitudes”.