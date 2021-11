Google fue condenada a desvincular de su buscador información de cinco empresarios montevideanos

La jueza civil en lo civil de 2º turno de Montevideo, Jennifer Castillo Zamundio, condenó a la empresa Google y a la subsidiaria de ésta, Google Argentina SRL a realizar la desindexación y desvinculación de la lista de resultados de su buscador (Google Search) de los datos personales cinco empresarios montevideanos respecto de las noticias publicadas sobre éstos en varios portales de noticias del Uruguay.

El fallo en primera instancia de Castillo Zamundio fue dictado el pasado 19 de octubre, según trascendió en las últimas horas.

La demanda fue presentada tres años atrás por los empresarios Nathalie Manhar, Enrique Manhard, Gustavo Ferber, Vivian Sasson y Javier Alberto Fernández “por hechos en que se les imputó conductas absolutamente reprochables las que motivaron el inicio de una causa penal que fue archivada”.

“El objeto del proceso es el reclamo de desindexación de los servicios de búsqueda en internet propiedad de la parte demandada, de los nombres de los actores. Alegando que, siendo la familia de la parte actora socialmente reconocida en nuestro medio, el hecho tuvo gran difusión en los medios de comunicación y en la sociedad, divulgándose información que no había sido consentida por la familia y que, en algunos casos era falsa y, en otros, era excesiva a los meros fines informativos”, sostuvo el fallo al precisar que los demandantes apelaron al denominado “derecho al olvido”.

Libertad de expresión

Los abogados del gigante estadounidense opusieron una excepción de falta de legitimación pasiva por entender que su cliente “no tiene legitimación pasiva, en tanto el sujeto obligado a la supresión es el editor o titular de la información, que no es Google”. “Tampoco resulta posible aplicar dicho instituto en nuestro país, por cuanto contravendría el sistema interamericano de derechos humanos y la especial protección que goza la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información y la completa prohibición de censura previa, en mérito a lo dispuesto por el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es mucho más categórica que el art. 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos invocada por los promotores”, agregaron. Esto no fue de recibo para la jueza de la causa. La magistrada no aceptó el planteo de la demandante de aplicar la misma medida con varios medios de comunicación que levantaron la nota

Antecedentes

Javier Fernández y su esposa Nathalie Manhard viven en una mansión de Carrasco. En ese lugar, según una nota de hace varios años, fue constatada la presencia de varias ciudadanas bolivianas que trabajaban como empleadas domésticas. La información denunció que esas empleadas trabajaban en el lugar de forma ilegal. Además, se denunció la existencia de malos tratos. También que sus derechos fueron vulnerados. El caso, según el fallo de la justicia fue archivado sin más trámite.