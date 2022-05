“Graciela 3, otro cuento de amor, de locura y de muerte” este viernes en el teatro de la Casa de la Cultura

Nenan Pelenur y Florence Paullier protagonizan “Graciela 3, otro cuento de amor, de locura y de muerte”, que se presentará este viernes 6 de mayo a las 20:30 horas en el teatro comunal. Se trata de una trilogía que comenzó en 2015 con Graciela y siguió luego con Graciela 2: Amor a segunda vista. Con dirección y guión de Nenan Pelenur, “Graciela”, que no es Gabriela, vuelve a Maldonado con un viaje sin pudor a las profundidades del alma, donde el amor muestra su lado B, su cara más aterradora.

Hardy, una novia psicótica; Caroline, una lesbiana narcisista y la inefable Lastri, una adicta irrecuperable, integran la galería de personajes al límite de Graciela 3, tres mujeres bajo la influencia del desamor, la neurosis extrema y las drogas.

El humor, el drama y el absurdo forman parte de este cuento, que se aventura en los límites de la pasión y la locura. G3 resulta así un espectáculo total, incendiario y sangriento, en el que los sueños incumplidos y las metas jamás alcanzadas se entrelazan en una trama violenta, profunda y sensible.

Influencias del teatro under, proyecciones en video y también la danza forman parte de esta puesta en escena desprejuiciada, que combina humor negro y ácido con la tragedia más pura.

Equipo:

Dirección y guión: Nenan Pelenur

Elenco: Nenan Pelenur, Florence Paullier

Actuación en video: Nicolasa Manzo

Asistencia de dirección: Oscar Escudero, Ramiro Perdomo

Iluminación: Martín Rodríguez

Proyecciones y sonido: Renzo Rossi

Coreografía: Oscar Escudero

Realización de audiovisuales: Julia Saldain, Franca Danza

Edición de videos: Julia Saldain

Animaciones y efectos especiales: Inés Couto

Fotografía: Franca Danza

Arte gráfico: Jimena Panzera

Registro fotográfico en función: Nicolás Garrido

Textos en programa: Pablo Izmirlian

Archivo VHS: Daniel Pelenur

Armado de vestuario: Myriam Paniagua

Maquillaje: Gastón Marichal

Producción: Nenan Pelenur

Las entradas están a la venta por tickantel o en la puerta de la sala