Gran cantidad de brasileños que llegaron por el feriado de Corpus Christi “no encontraron un lugar para almorzar”

Punta del Este no se preparó para atender la demanda de turistas brasileños que llegaron a la zona animados por el largo feriado de Corpus Christi que se conmemora este jueves en el norteño país.

El planteo fue efectuado a Correo de Punta del Este en la tarde de hoy por Julio Pérez, ex alcalde y actual concejal por la mayoría nacionalista en el Municipio de Punta del Este.

“Los brasileños se bajaron de los ómnibus que los trajeron desde su país y no encontraron un lugar para almorzar. Conté hasta siete ómnibus de brasileños que estacionaron en las calles 20, 30 y en otras. Inclusive, los inspectores de tránsito notificaron no sé por qué”, explicó Julio Pérez.

“Me preocupa que hoy día Punta del Este no cuente con muchas parrillas que cerraron y otros restaurantes que cerraron por el día. No estamos calculando los feriados tanto argentinos como brasileños. Por esto pasan estos inconvenientes con los brasileños buscando un lugar para almorzar”, enfatizó Pérez.

“Me preocupa y mucho porque siempre estamos hablando de tener un turismo todo el año, de trabajar para eso y cuando llegan estos visitantes brasileños con estas excursiones pasan estas cosas. Este jueves eran no menos de siete ómnibus brasileños de excursiones, sin contar con otros tantos que llegarán seguramente en las próximas horas. Y estos visitantes brasileños están buscando un lugar para comer”, afirmó.

“Encima lo poco que está abierto, me refiero a restaurantes, tiene poco personal para atender a los visitantes que en un solo coche hablamos de más de cuarenta personas”, añadió.

Una solución

Pérez sostuvo que esta problemática debe ser abordada por todo el conjunto de la sociedad como los propios gastronómicos, los demás empresarios, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Turismo, entre otros.

“Hay que encontrar una solución si realmente queremos contar con un turismo de todo el año como todos coincidimos en señalar. Pero por hablar, hablamos todos. Hay que encontrar soluciones”, indicó.

La celebración de Corpus Christie en Brasil, que es feriado largo, tiene lugar el jueves siguiente al octavo domingo después de la Pascua de Resurrección, es decir, 60 días después del Domingo de Resurrección. El Corpus Christi conmemora la creencia católica de la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrados durante la Santa Misa.

De forma paralela una gran cantidad de turistas “gaúchos” pasaron por la zona de regreso de Montevideo donde presenciaron el partido que su club, el Internacional de Porto Alegre, disputó con el Club Nacional de Football en la noche del pasado miércoles en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores de América.

Además de los visitantes brasileños que llegaron en excursiones, también fue visible una gran cantidad de visitantes que arribaron por sus propios medios. En el mismo sentido, se suma el vuelo regular de los jueves desde Brasil de la aerolínea Azul con clientes del complejo Enjoy de Punta del Este. En este caso una aeronave operó en el aeropuerto internacional de Laguna del Sauce y otras dos de la misma empresa en el aeropuerto internacional de Carrasco.