Una larga fila de vehículos, llenos de ansiosos niños, aguardaban en la mañana de este jueves la reapertura del parque El Jagüel. Las vacaciones de julio y el agradable día, hicieron que mucha gente se acercara a disfrutar al aire libre y apenas 25 minutos después de haber abierto se completó el aforo de 500 personas estipulado para este lugar.

El director de Parques Públicos de la IDM, Nino Báez, dijo que se toman todas las medidas “para el disfrute de los que concurran”, y que está “prohibida la entrada de transporte de pasajeros ya sean en ómnibus, micros y camionetas tipo van”. También aclaró que el ingreso “se realiza únicamente por la senda de la derecha ubicada en la entrada principal sobre la avenida Aparicio Saravia, mientras que la salida se efectúa por el mismo sector, pero por la senda de la izquierda”. Las salidas ubicadas por la calle Isabel de Castilla “permanecerán cerradas y todas las personas tendrán que pasar por control sanitario”.

El parque estará abierto todos los días de 11 a 18 horas, (a excepción de los martes) y no se permite el ingreso de nuevos visitantes a partir de las 17. En todo momento se deberá mantener una distancia social de 1.5 metros y se exhorta al uso mínimo indispensable de los gabinetes higiénicos, a los cuales se solicita concurrir con tapaboca.

Reserva

Por otra parte, la Reserva del Cerro Pan de Azúcar también se puede visitar desde este jueves. Estará abierta de jueves a lunes, en el horario de 10 a 18. El aforo es de 200 personas diarias que deberán usar tapabocas.

Los locales que dispensan alimentos permanecen abiertos y se regirán por el “Protocolo obligatorio por emergencia sanitaria COVID-19 para restaurantes, pizzerías, bares y casas de comidas”.

Los visitantes que realicen el ascenso al Cerro Pan de Azúcar deberán hacer un nuevo registro en la caseta de control y tendrán como máximo hasta las 17.30 horas para retornar a este punto.

No se permitirá la aglomeración de más de 10 personas, las mesas cuentan con una capacidad no mayor a seis ocupantes, debiendo mantener la distancia social de dos metros entre núcleos familiares.

En caso de no cumplir con alguna de estas medidas se impedirá el ingreso.

Cerrados

Por el momento el parque Indígena y el Mancebo permanecen cerrados, igual que el Arboretum Lussich, que también se encuentra inhabilitado hasta nuevo aviso debido a tareas de mantenimiento y remodelación que se proyectan dentro de ese espacio.