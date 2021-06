Gremio de funcionarios judiciales no oculta su malestar por decisión de la SCJ de retomar las tareas

El Poder Judicial volverá a trabajar el próximo lunes 5 de julio luego de meses de inactividad en la prestación de la administración de justicia salvo en algunas actividades relacionadas con el foro penal.

El reintegro a las actividades se desarrollará sin que medie el tradicional asueto denominado Feria Judicial Menor el que, como se sabe, se desarrolla tradicionalmente durante dos semanas del séptimo mes del año.

La decisión del regreso a trabajar es resistida por el gremio de funcionarios judiciales que pretende seguir con la mínima prestación de servicios.

“Esta decisión NO toma en cuenta la Emergencia Sanitaria que continúa en el país y por lo tanto en las oficinas judiciales. La SCJ entonces, deja de lado las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, deshaciendo las burbujas que estaban funcionando hasta el momento”, sostiene un comunicado de prensa emitido por el sindicato, mayúsculas y en negrita en el original. “Hemos presentado un protocolo sanitario que plantea aforos máximos, sanitización de las oficinas cuando haya contagios y otras medidas en consonancia con las recomendaciones sanitarias generales, del cual no hemos tenido respuestas”, agregó el comunicado.

Los funcionarios no ocultaron su malestar por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de retomar las tareas el próximo lunes 5 de julio. “La SCJ resuelve dejar sin efecto la feria judicial a partir del 5 de julio sin siquiera tener en cuenta que es el día del 78o Aniversario de nuestra Asociación”, afirmó el mismo comunicado. Por esta razón el sindicato resolvió un paro de actividades para ese día.