Días pasados el diputado Eduardo Elinger se reunió con integrantes del Gremio de Taxímetros de Maldonado, quienes plantearon la difícil situación que atraviesan frente a la Emergencia Sanitaria, que ha provocado un descenso significativo en su facturación, alcanzando al 80 por ciento en Maldonado y un 100 por ciento en Punta del Este. “Frente a la acuciante problemática que deben afrontar desde el punto de vista tributario, nos han hecho llegar algunas iniciativas, que elevamos a los destinos solicitados anteriormente para su análisis”, informó el diputado.

Unas 400 familias dependen directa e indirectamente de esa fuente laboral y “somos conscientes que el Poder Ejecutivo y los diferentes Organismos Estatales, así como el propio Poder Legislativo que integramos, diariamente están analizando y evaluando medidas paliativas para toda la actividad productiva del país”.

La carta

El Gremio de Taxímetros de Maldonado (CEPATAMA), le dio al diputado una carta en la que “agradece que en estos momentos tan controvertidos; donde prima la incertidumbre nos permita expresar varias inquietudes” y en la que informan que desde el pasado 15 de abril brindando una Canasta Amiga a cada chofer y “aunque no lo puedan creer, más de un permisario (patrón) también la solicitó”.

A continuación, la carta completa:

“Gracias a un dinero de fondo, que con el pasar de los años se ha generado para solventar nuestra Institución, se pudo lograr esta iniciativa. Es triste trasmitirle que gran parte de nuestros colegas no están pudiendo cumplir con el pago de los tributos como corresponde. La facturación en Punta del Este es devastadora ha caído un 100%, en Maldonado un 80%, además está la triste situación del prestigioso Hotel ENJOY, donde gran parte de nuestros colegas prestan servicios al mismo y desde el 13 de marzo a la fecha se encuentran completamente varados y la carga tributaria no cesa, con el agravante que cada Empresa no tiene prácticamente ingresos, y los km que son la “rentabilidad” en nuestro negocio se esfuma cuando los colegas pasan hasta 5 días sin poder realizar un viaje.

Realmente es triste y el panorama es muy poco alentador, y sabemos que el público en general que usa el taxímetro en el departamento se ha visto afectado con esta situación, así como la llegada de Turismo por razones obvias, que es una de las principales fuentes de ingresos de nuestro balneario.

Gastos

El gremio abono al contado a la empresa CAISA, a cargo del Aeropuerto de Laguna del Sauce, la suma de $. 450.000.00 (pesos uruguayos cuatrocientos cincuenta mil) y sumándole aparte nuestro empleado, lo que aproximadamente llega a la suma de 1:000.000.00 (pesos uruguayos un millón); suma muy onerosa que se recaudó del conjunto de Socios que integran dicha Parada (Aeropuerto).

Nos sentimos devastados cuando nos comunicaron después de haber realizado en efectivo el pago que antes se mencionó, que la empresa de vuelos Aerolíneas Argentinas había decidido no aterrizar en el Aeropuerto de Laguna del Sauce de Punta del Este, a partir del 10 de marzo hasta el 15 de junio de 2020, por motivo del cierre de la pista principal.

El esfuerzo en el pago antes mencionado y la esperanza de muchos taximetristas en la temporada Invernal, cada uno lo sintió profundamente; ya que abonamos un año y solo pudimos usufructuarlo para intentar ser lo más precisos posibles 3 meses y 15 días.

Tenemos que compartir la carga tributaria propia, exceptuando otros gastos más que se originan en este rubro, como Seguro del vehículo, Seguro de pasajeros y de Chofer (que es monopolio del Banco de Seguros).

Demás esta aclarar, que estos datos fluctúan de acuerdo a la fecha del año que estemos, porque si es temporada estival, al estar los empleados con mayor carga horaria y con horario nocturno, los impuestos se incrementan sensiblemente.-

Lo que más nos preocupa y cabe aclarar que el servicio sigue operativo en todo el Departamento, es porque los permisarios (Patrón) están invirtiendo capital que estaba destinado la mayoría a diferentes pagos como Leasing, DGI y BPS.-

A duras penas estamos subsistiendo porque los ingresos son prácticamente nulos.

Lo que piden

En cuanto a la serie de medidas que estaríamos considerando, solicitamos:

• DGI – disminuir a la mitad el importe, por lo menos hasta el mes de Setiembre que es la fecha donde se considera que podría volver a reactivarse la actividad en esta Zona Turística.

• BPS – recibimos el descuento del 40 % en aportes patronales, planteamos la posibilidad de llegar a un 60 % y extenderlo también hasta el mes de Setiembre.

• SEGUROS DE PARO, extenderlo a 8 meses.

Gran parte de los choferes están en ambos Seguros de Paro (parcial o total), los mismos se iniciaron el día 13 de marzo.

Cabe resaltar que tenemos choferes que no pueden usufructuar dichos beneficios, por la falta de jornales, por lo que solicitamos la flexibilización en este punto, para poder mantener la fuente laboral de nuestros empleados.

Necesidad

Reconocemos que es difícil atender a todos los sectores, pero no podemos dejar de manifestar nuestra situación en estos momentos.

La FAMILIA DEL TAXI, que ante el acierto o el error, tiempo bueno, lluvia, frio, con trabajo o no, el TAXI dice presente y nuestros colegas están cumpliendo con el servicio en sus respectivas Paradas las 24 horas los 365 días del año.

Por eso, reiteramos no somos ajenos a la situación del país, pero sí queremos expresar como Gremio la necesidad de que se nos tenga en cuenta lo antes expresado, para lograr que las familias que están vinculadas al taxímetro puedan subsistir y salir lo más airosos posibles de estos momentos.

Entendemos que es de orden que esta situación se pueda contemplar tal como se hizo con CPATU en Montevideo, referente al descuento en el seguro del chofer (BSE ). Desde nuestro lugar queremos agradecerles sinceramente se nos tenga en cuenta y confiamos plenamente que harán todo lo que este a su alcance para colaborar con el Departamento de Maldonado y que se pueda regresar lo antes posible a la Nueva Normalidad.-

Cuentan con nuestro apoyo y quedando a las órdenes. Disculpen nuestra extensa nota, pero es nuestro deber trasmitir la situación de la familia del Taxímetro en Maldonado. Entre todos unidos vamos a poder salir de esta grave Pandemia, en primer término por la Salud de todos los Uruguayos y continuar con nuestra fuente laboral. Sin otro particular, saludan atentamente.-

La carta está firmada por su presidente Pedro Alberto Martínez y su secretaria Cristina Piriz.