Grey católica criticó ausencia de pabellones patrios frente a la catedral en aniversario de la Jura de la Constitución

La grey católica no oculta su malestar por la falta de los Pabellones Nacionales en el frente de la Catedral de Maldonado en el día de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución de 1830, cuyo acto central se cumplió en la plaza San Fernando de la capital departamental.

Los católicos que concurrieron al festejo patrio o que pasaron por el lugar en la jornada pasada no ocultaron su malestar por la ausencia de los referidos símbolos patrios y porque en ningún momento se escuchó el tañir de las campanas del centro religioso sumándose, como es tradicional, al festejo patrio.

Los creyentes apelaron a las redes sociales, sobre todo al whatsapp, para transmitir su contrariedad por la falta de los Pabellones Nacionales.

“En tiempos del Padre Domingo de Tacuarembó (en realidad de Santa Isabel de Paso de los Toros) y también en los del Padre TomÁs y Eugenio, en los días de Fiesta Patria, se colocaban las Banderas Nacionales, en especial una grande de Artigas, en el atrio y se tocaban a rebato las campanas al iniciarse el Acto Patriótico, para convocar a él y al cerrarse éste”; se quejó uno de los presentes.

Otro se refirió en los mismos términos: “No se colocaron banderas en la Catedral en el Día de Conmemoración del 18 de Julio. Las campanas, sólo las del reloj. Se ha olvidado la divisa de las fiestas del Centenario: ‘Dios y Patria’”.

Molestia

Las quejas continuaron haciéndose sentir en las redes sociales: “Vamos de mal en peor. Días atrás observé que los pabellones de la sucursal Campus del BROU estaban colocados al revés y se lo indique a la policía de seguridad, la cual se lo indico a la gerente. La semana pasada seguían mal colocados. Cuando se lo indiqué a la policía me dijo que ya lo había expresado a la gerenta pero que no era ya problema de ella, ya que ella no podía tocar los pabellones. Yo le comenté que es obligación, por ley, de la policía indicar, en las organizaciones del estado, la colocación de los pabellones afuera y también, por supuesto, adentro. Vamos así, estamos todos en el horno, no te hagas problema”.

“Es lamentable que se pierdan tantas tradiciones y se olviden tantos hechos significativos de nuestra historia. El padre Domingo recorría los distintos barrios, ayudando y llevándoles la palabra de Dios Un verdadero ejemplo”, agregó otro de los creyentes molestos con la situación. “A mí me extrañó no oír el tañir las campanas”, se quejó otro.